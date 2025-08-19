Mumbai Local Update: मूसलाधार बारिश से ठप मुंबई लोकल की रफ्तार, नालासोपारा से सेंट्रल-हार्बर तक, देखें हालात

मुंबई में हो रही बारिश से लोकल ट्रेन सेवा पर असर.
- मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी का जलस्तर बढ़कर लोकल ट्रेन पटरियों तक पानी भर गया है.
- मध्य रेलवे ने सीएसएमटी और कुर्ला के बीच हार्बर लाइन की लोकल रेल सेवाएं जलभराव के कारण निलंबित कर दीं.
- कुर्ला और सायन स्टेशन के बीच मुख्य लाइन पर पानी भर जाने से फास्ट और लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
मुंबई में हो रही भारी बारिश का असर मुंबई (Mumbai Rain) की लाइफ लाइन यानी कि लोकल रेल सेवा पर भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है. मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी रेल की पटरियों तक (Mumbai TRain Service Affected) आ गया है. जिसके बाद सेंट्रल और हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवा ठप हो गई है. मध्य रेलवे ने पटरियों पर जलभराव होने की वजह से मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और कुर्ला स्टेशन के बीच हार्बर लाइन पर अपनी लोकल रेल सेवाएं निलंबित कर दीं.
अधिकारियों ने बताया कि कुर्ला और सायन स्टेशन के बीच मुख्य लाइन पर पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से सेवाएं निलंबित कर दी गईं हैं. मुख्य लाइन की फास्ट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.बारिश की वजह से नालासोपारा रेलवे स्टेशन का हाल भी देख लीजिए कितना खराब है. हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. ट्रेनें पटरियों पर पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं.
मुंबई में भारी बारिश के चलते थमी लोकल ट्रेनों की रफ्तार, देखिए नालासोपारा रेलवे स्टेशन का हाल#MumbaiRains | #Mumbai pic.twitter.com/8nv21uPX6n— NDTV India (@ndtvindia) August 19, 2025
बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. जिसकी वजह से ठाणे रेलवे ट्रैक पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. मध्य रेलवे यातायात बाधित होने की वजह लोग ठाणे में रेलवे ट्रैक पर उतर आए.कई यात्री भारी बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से ही ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए.
मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मीठी नदी के उफान पर होने की वजह से पटरियां करीब 12 इंच तक पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से 11 बजकर 20 मिनट पर हार्बर लाइन की सेवाएं सीएसएमटी और कुर्ला के बीच स्थगित कर दी गईं.
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक हिरेन मीणा ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "मुंबई में भारी बारिश और चूनाभट्टी स्टेशन पर जलभराव की वजह से हार्बर लाइन पर कुर्ला और सीएसएमटी के बीच ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई हैं." इससे पहले, मीणा ने शहर में भारी बारिश को देखते हुए लोगों से अपील की थी कि वे आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें. लगातार हो रही बारिश के बाद कुछ जगहों पर पटरियों पर पानी जमा होने क वजह से पश्चिम रेलवे समेत उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सुबह से ही देरी से चल रही हैं.
