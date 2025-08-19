शादीशुदा प्रेमी का गला रेतकर नदी में फेंक दी लाश, गर्लफ्रेंड ने मामा के साथ मिलकर खेला खूनी खेल

Crime News: छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेमिका ने शादी से इनकार करने पर अपने प्रेमी की हत्या कर दी. 32 वर्षीय सचिन पुंडलिक औताडे 31 जुलाई को हरसूल से लापता हो गया था. जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और अब इसका खुलासा किया गया है. पुलिस ने बताया है कि सचिन की प्रेम प्रसंग के चलते गला रेतकर हत्या की गई. आरोप है कि कनॉट इलाके में उसकी प्रेमिका ने अपने मामा की मदद से सचिन के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और फिर उसका शव पैठण स्थित गोदावरी नदी में फेंक दिया.

क्या है पूरा मामला?

31 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे सचिन घर पर किसी को बताए बिना दोपहिया वाहन पर निकल गया था. उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद हरसूल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई. इसी बीच, 13 अगस्त को मुंगी में किसान सदाशिव राजेभोसले के खेत के पास गोदावरी नदी के किनारे एक शव मिला. जिसके बाद अहिल्यानगर पुलिस ने चार दिनों के भीतर शव की पहचान कर दो हत्यारों को पकड़ा, वहीं एक आरोपी अब भी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम दुर्गेश मदन तिवारी , भारती रवींद्र दुबे है, वहीं अफरोज खान फरार है.

प्रेमिका पर ऐसे हुआ शक

सचिन के भाई राहुल औताड़े की शिकायत के अनुसार, उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि 31 जुलाई को सचिन अपनी प्रेमिका भारती दुबे के साथ था. दोनों एक चार पहिया वाहन से जालना एक शादी में गए थे. वहां से वे कनॉट लौट आए और फ्लैट में रुके. वहां दोनों ने शराब पी और यहीं दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद भारती ने अपने मामा दुर्गेश तिवारी को बुला लिया और दुर्गेश ने सचिन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी.

हत्या की ये थी वजह

बताया जा रहा है कि सचिन की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि उसने शादी करने से इनकार कर दिया था. अहिल्यानगर पुलिस के अनुसार, आरोपी भारती दुबे एक स्थानीय डेरा संगठन की महिला पदाधिकारी है. सचिन औताड़े उसी संगठन में काम करता था. पिछले काफी वक्त से सचिन और भारती के बीच प्रेम संबंध थे. भारती उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन वो शादीशुदा था, इसलिए मना कर रहा था. उसका परिवार भी इस शादी के खिलाफ था.