1 मई को उद्धाटन, 6 जुलाई को बंद... मुंबई में 7,000 करोड़ से बना कॉरिडोर पहली ही बारिश में कैसे थम गया?

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का मामला सामने आने के कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र के सबसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में से एक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक का एक स्लैब गिरने का मामला सामने आया है. लगातार मॉनसूनी बारिश से हुए लैंडस्लाइड ने पुणे से मुंबई कैरिजवे को ब्लॉक कर दिया. इस कारण रास्ते को बंद करना पड़ा. लगभग 7 हजार करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 1 मई को ही हुआ था.

मिसिंग लिंक का एक हिस्सा ढहने के बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) के मुताबिक, लगातार भारी बारिश के कारण मिसिंग लिंक अलाइनमेंट के ऊपर पहाड़ी पर पानी के बहा में अचानक बदलाव आया. इससे पुणे-मुंबई कैरिजवे पर टनल-2 के एग्जिट पॉइंट के पास लैंडस्लाइड हो गया.

बड़ी मात्रा में चट्टानें, मिट्टी और मलबा सड़क पर गिर गया, जिससे टनल के एग्जिट के पास एक प्रोटेक्टिव स्लैब और एक रिटेनिंग वॉल का हिस्सा डैमेज हो गया. अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर सुबह करीब 4 बजे से ट्रैफिक को तुरंत डायवर्ट कर दिया, जबकि मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है.

अधिकारियों ने कहा कि मेन टनल को कोई स्ट्रक्चरल नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब तक डिटेल्ड सेफ्टी असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता, नए कॉरिडोर तक पहुंच पर रोक रहेगी.

मिसिंग लिंक इतना जरूरी क्यों है?

मिसिंग लिंक को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का सबसे टेक्निकली मुश्किल सेक्शन माना जाता है.

13.3 किलोमीटर का यह कॉरिडोर एक्सीडेंट-प्रोन खंडाला घाट वाले हिस्से को बायपास करता है, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर कम हो जाती है और यात्रा का समय 25-30 मिनट कम हो जाता है.

इसे मुंबई और पुणे के बीच सबसे बड़ी ट्रैफिक रुकावटों में से एक को खत्म करने के साथ-साथ सेफ्टी में सुधार और भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था.

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इसे इंजीनियरिंग का कमाल क्यों कहा जाता है?

इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2019 में शुरू हुआ था. इस प्रोजेक्ट को भारत की सबसे मुश्किल रोड इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें ये शामिल हैं:

भारत की सबसे लंबी रोड टनल में से एक है, जो लगभग 8.9 किमी लंबी है.

एडवांस्ड वेंटिलेशन और सेफ्टी सिस्टम से लैस दो मॉडर्न टनल.

गहरी घाटियों में ऊंचे वायडक्ट और एक केबल-स्टेड ब्रिज.

इकोनॉमिक रूप से सेंसिटिव और जियोलॉजिकली मुश्किल वेस्टर्न घाट में कंस्ट्रक्शन.

एडवांस्ड मॉनिटरिंग और टनल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर.

अलाइनमेंट को खास तौर पर पुराने घाट रोड के खड़ी मोड़ और लैंडस्लाइड-प्रोन सेक्शन से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, साथ ही गाड़ियों को सुरक्षित स्पीड बनाए रखने की इजाजत भी दी गई थी.

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आखिर हुआ क्या?

6 जुलाई की सुबह वेस्टर्न घाट पर लगातार भारी बारिश के कारण नए बने मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक कॉरिडोर पर टनल-2 के एंट्री पॉइंट के पास लैंडस्लाइड हो गया.

अधिकारियों के मुताबिक, तेज बारिश की वजह से एक्सप्रेसवे के ऊपर पहाड़ी पर पानी के नैचुरल बहाव में अचानक बदलाव आया. पानी के बढ़ते प्रेशर से चट्टानें और मिट्टी ढीली हो गईं, जिससे एक बड़ा स्लाइड हुआ और कीचड़, पत्थर और मलबा पुणे से मुंबई की ओर जाने वाले कैरिजवे पर आ गिरा.

लैंडस्लाइड टनल को नहीं लगा. बल्कि, इसने टनल के एंट्रेंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया.

गाड़ी चलाने वालों को गिरते पत्थरों से बचाने के लिए टनल के रास्ते के ऊपर लगाया गया एक प्रोटेक्टिव रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट (RC) स्लैब टक्कर में गिर गया. टनल के एंट्रेंस के पास बनी रिटेनिंग/प्रोटेक्शन दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया.

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बड़ी मात्रा में चट्टानें, कीचड़ और कंक्रीट के मलबे ने एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया. एहतियातन अधिकारियों ने सुबह करीब 4 बजे पुणे-से-मुंबई कैरिजवे को तुरंत बंद कर दिया, और सारा ट्रैफिक पुराने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 48 पर डायवर्ट कर दिया.

MSRDC, हाईवे पुलिस, डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्टरों की टीमें मलबा हटाने के लिए एक्सकेवेटर, क्रेन और अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट के साथ साइट पर पहुंचीं. लेकिन, बचाव और मरम्मत का काम धीरे-धीरे चल रहा है क्योंकि:

भारी बारिश लगातार हो रही है.

तेज हवाओं ने ऑपरेशन मुश्किल बना दिया है.

घने कोहरे की वजह से पहाड़ी की चोटी पर विजिबिलिटी कम हो गई है.

अधिकारियों को डर है कि और ढीली चट्टानें नीचे खिसक सकती हैं, जिससे मजदूरों के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

इन हालात की वजह से, इंजीनियर अभी तक टनल के ऊपर ढलान का डिटेल में इंस्पेक्शन नहीं कर पाए हैं.

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विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा

लैंडस्लाइड की घटना तेजी से एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है. विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि लगभग 7,000 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट को अपने पहले ही मॉनसून में ऐसी रुकावट का सामना कैसे करना पड़ सकता है?

शिवसेना (UBT), कांग्रेस और NCP (SP) ने आरोप लगाया कि यह घटना घटिया क्वालिटी को दिखाती है और उन्होंने जवाबदेही की मांग की. कई नेताओं ने इस घटना को उन पिछली रिपोर्टों से जोड़ा, जिनमें पहली बारिश के बाद नए खुले कॉरिडोर के कुछ हिस्सों पर गड्ढे जैसी जगहें बनने की बात कही गई थी.

वहीं, महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने MSRDC के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस के साथ लैंडस्लाइड वाली जगह का दौरा किया.

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निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पानी के प्राकृतिक बहाव में अचानक बदलाव आया, जिससे मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक के एंट्री पॉइंट के पास भूस्खलन हुआ. सुरंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. केवल एंट्री पॉइंट के पास एक स्लैब और रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा गिरा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'भारी बारिश और घने कोहरे के कारण, अभी पहाड़ी की चोटी की स्थिति का सही अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है. मौसम ठीक होने के बाद विशेषज्ञ विस्तृत तकनीकी जांच करेंगे. मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद ही सड़क को फिर से खोला जाएगा.

बहाली का काम जारी

सड़क से मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं. हालांकि, लगातार बारिश और कम विजिबिलिटी के कारण काम की गति धीमी हो गई है.

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अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि जब तक इस रास्ते को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक वे मुंबई और पुणे के बीच गैर-जरूरी यात्रा से बचें. बहाली का काम जारी रहने के दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया गया है.

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