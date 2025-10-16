20 साल पहले भारत में घुसपैठ की, पासपोर्ट बनवाकर विदेश घूमा, कुवैत में नौकरी की, अब धरा गया बांग्लादेशी

मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है, जो 2005 में अवैध तरीके से भारत आने के बाद लगभग दो दशकों से अवैध रूप से देश में रह रहा था. बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मोहम्मद इकलाज मोल्ला के रूप में हुई है. उसे कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना अनुमति के देश में रहने के आरोप में मामला दर्ज करके हिरासत में लिया गया है. उसे अब डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जांच से पता चला है कि 2014 में उसने कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित गलत जानकारियां देकर धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था. मोल्ला ने धोखाधड़ी से हासिल किए गए इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्रा की. मंगलवार को उसने इंडिगो की उड़ान 6E-1236 से कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया.

अधिकारियों का कहना है कि धोखाधड़ी से हासिल भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए करके आरोपी ने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई आव्रजन विभाग दोनों को धोखा दिया है.

अधिकारी की लिखित शिकायत के बाद सहार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब इसकी जांच चल रही है कि इस बांग्लादेशी नागरिक ने किस तरह भारतीय नागरिकता के दस्तावेज़ हासिल किए और बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कैसे कर लीं.

बताया जाता है कि नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी. पिछले 11 वर्षों से आरोपी कुवैत में काम कर रहा था. बाद में कुवैती विदेश मंत्रालय के जरिए अपने भारतीय पासपोर्ट को रिन्यू करवाता रहा और खुद को भारतीय नागरिक बताता रहा.

हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उसके धोखे का पर्दाफ़ाश हुआ. ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने उसके यात्रा दस्तावेज़ों में विसंगतियां देखकर पूछताछ की. विस्तृत जांच से पता चला कि वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था और उसने गलत जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था.