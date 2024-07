देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण देश के अलग-अलग राज्‍यों में जमकर बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जगहों पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. हालांकि इस बार मानसून लोगों को राहत देने के मूड में नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने देश के कई राज्‍यों में कई स्‍थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है तो कुछ जगहों पर अत्‍यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है. वहीं बारिश के कारण कई नदियां भी उफान पर है, जिसके कारण प्रशासन भी काफी सतर्कता बरत रहा है. साथ ही पहाड़ी राज्‍यों में कई जगहोंं पर बारिश के कारण भूस्‍खलन हुआ है, इसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं.

इन राज्‍यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने देश के अलग-अलग इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम‍ विभाग ने 13 जुलाई तक कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है. वहीं 10-13 जुलाई तक गुजरात क्षेत्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, 10 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ के साथ ही तेलंगाना, 12 और 13 जुलाई को केरल और माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान जताया है.

साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 10-13 जुलाई के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं 10 जुलाई से 13 जुलाई के मध्‍य पूर्वी उत्तर प्रदेश; 10 से 12 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, 11 और 12 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश; 12 जुलाई को जम्मू, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब, 09 से 11 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, 10 जुलाई को विदर्भ और 11 से 13 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं 10 से 12 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 10-11 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. साथ ही अनुमान है कि 10-13 जुलाई के दौरान बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर जबकि 12 और 13 जुलाई को झारखंड; 13 जुलाई को ओडिशा के साथ ही 10 और 13 जुलाई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्‍थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

बिहार में 09-12 जुलाई, 2024 के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी (64.5-115.5 मिलीमीटर) से बहुत भारी वर्षा (115.5-204.4 मिलीमीटर) होने की प्रबल संभावना है।



