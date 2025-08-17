दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, IMD ने बताया अगले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, पढ़ें सबकुछ

दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. लगभग रोज ही बरसात हो रही है और ऐसे में आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर आज (रविवार) का मौसम दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहने वाला है. तो आपको बता दें कि आईएमडी के मुताबिक आज भी दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. साथ ही आसमान में भी बादल छाए रहेंगे.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दौरान यदि धूप निकलती है तो लोगों को मौसम में उमस का अनुभव हो सकता है. हालांकि, दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहने की भी संभावना है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी के मुताबिक आने वाले तीन दिनों तक यानि कि 18 अगस्त से 20 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. तीनों ही दिन दिल्ली में बादलों की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 21 और 22 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेने के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है.

बीती रात भी कई हिस्सों में हुई थी झमाझम बारिश

बता दें कि बीती रात भी दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई थी. शाम 5 बजे के बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था. साउथ दिल्ली में भी इस दौरान झमाझम बारिश हुई थी.

UP में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश भी इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है. मौसम विभाग ने शनिवार को पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. 18 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी, दोनों ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं 19-20 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है.

हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश से राहत नहीं

हिमाचल में भी बारिश जमकर तबाही बरसा रही है. तीन दिन पहले शिमला और किन्नौर समेत कई जगहों पर बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी. राज्य को अगले पांच दिनों तक बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है.

मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

मुंबई में रविवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, पिछले दो घंटों में मध्यम से भारी बारिश हुई है. कल रेड अलर्ट जारी करने के बाद, अब आईएमडी ने मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 19 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है. भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में दृश्यता भी कम हो गई है.