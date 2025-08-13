विज्ञापन
देहरादून से लेकर धराली और केदारनाथ, जानें उत्तराखंड में आज मौसम की भविष्यवाणी

उत्तराखंड में एक तरफ आपदा और दूसरी तरफ मौसम की मार से लोग बहुत ही परेशान हैं. धराली में अब तक मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है. दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कैसा है मौसम का हाल जानें.

उत्तराखंड के मौसम का हाल जानें.

  • उत्तराखंड में 13 और 14 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
  • धराली आपदा के बाद अभी भी 68 लोग लापता हैं, जिनमें 25 नेपाली मूल के लोग शामिल हैं.
  • प्रशासन ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ यात्राओं पर 14 अगस्त तक रोक लगाई है.
उत्तराखंड में मौसमी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है. लगातार हो रही बारिश (Uttarakhand Weather Update) से बुरा हाल है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. 13 अगस्त और 14 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट जारी है. इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी. चंपत, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है. वहीं 15 और 16 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. वहीं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है.

आपदा के बाद कैसा है धराली का मौसम?

बात अगर धराली की करें तो वहां पर फिलहाल मौसम साफ है. हालांकि दोपहर 2 बजे के बाद बारिश देखने को मिल सकती है.  5 अगस्त को आई आपदा के बाद से 68 लोग अब भी लापता हैं, जिसमें 25 नेपाली मूल के लोग शामिल हैं. वहीं 1 शख्स की मौत की जानकारी सामने आई है. वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. धाराली में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या होने की वजह से लोगों से संपर्क करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. लगातार बारिश के बाद मंगलवार को मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रभावित क्षेत्र में खाद्य और राहत सामग्री भेजी गई थी.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला अधिकारियों को चेतावनी पत्र भेजा है. जिसमें भारी बारिश के दौरान नदियों में बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने के दिए निर्देश दिए गए हैं. बारिश के लिहाज से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं.

3 दिन तक केदारनाथ यात्रा पर रोक

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बारिश की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है. 12, 13 और 14 अगस्त को यात्रा पर रोक रहेगी. चमोली जिला प्रशासन ने भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 14 अगस्त तक हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी है, जबकि 15 अगस्त तक जिले में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है.

15 अगस्त को कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड में 15 अगस्त को भी अधिकतर जिलों में मौसम बिगड़ा रह सकता है. बारिश के दौरान नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. वहीं संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड होने की भी आशंका है. इसीलिए बारिश के दौरान नदी-नालों के आसपास नहीं जाने की हिदायत दी गई है.

बरसाती नाले में बहे महिला और बच्चा

मंगलवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई. दो अलग-अलग घटनाओं में महिला और बच्चा एक बरसाती नाले में बह गए. घटना के समय आर्यन अपने दादा के साथ नाले को पार कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया. उत्तरकाशी जिले में मोरी क्षेत्र के लिवाड़ी गांव में एक महिला पैर फिसलने से बारिश से उफनाए नाले में गिर गई और देखते ही देखते नाले की तेज धारा में लापता हो गई.

बारिश के चलते इन जिलों में स्कूल बंद

वहीं रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर शिवनंदी के पास एक वाहन के पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई. वहीं चार अन्य घायल हुए हैं. मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसको देखते हुए देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है.

Uttarakhand Weather, Uttarakhand Rain Alert, Dharali Weather, Dehradun Rain News, IMD Alert For Uttarakhand
