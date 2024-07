बारिश में भीगते हुए 3 लड़कियों ने साड़ी में किया ऐसा डांस, ऐश्वर्या के गाने पर जीत लिया यूजर्स का दिल, लोग बोले- इसे कहते हैं टैलेंट

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग आजकल कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. यही वजह है कि आए दिन इंटरनेट पर ऐसे कई वल्गर डांस वाले वीडियो और तस्वीरें देखी जाती हैं. ये सब सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही किया जाता है. हालांकि कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं, जिनमें लड़कियां सिर्फ अपनी एक मुस्कान से ही हर किसी का दिल जीत लेती हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बारिश में कमाल का डांस

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी तीन लड़कियां डांस करती नजर आ रही हैं, लेकिन ये डांस किसी भी तरह से अश्लील नहीं है और इसे व्यूज पाने के लिए नहीं बनाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों लड़कियां अलग-अलग कलर की साड़ी पहनकर डांस कर रही हैं. तीनों को देखकर लग रहा है कि वो बारिश में भीगते हुए ये डांस कर रही हैं. तीनों लड़कियां ऐश्वर्या राय के गाने 'बरसो रे मेघा' पर झूमकर डांस कर रही हैं.

Zero nudity

Just dance and adorable smile, that's what men want pic.twitter.com/tQBB2u4LcT