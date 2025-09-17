ये कोई कलंक नहीं, समय रहते मिले इलाज तो दूर हो सकती है समस्याएं... विशेषज्ञों ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें

आज के इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने सेहत के साथ-साथ अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ के मामले में अगर समय रहते इसे जुड़ी चीजों को एड्रेस कर दिया जाए तो समस्याएं भी जल्द ही दूर होने लगती है. लेकिन अगर इसे पहचानने या इसकी देखरेख में जरा देरी की जाए तो इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि मानिसक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए देखभाल को सुलभ बनाना जागरूकता की कमी का एक उदाहरण है. जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में बेहतर इलाज के लिए शुरुआती स्तर पर उसे एड्रेस करना बेहद जरूरी है.

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों की देखभाल करने वाली संस्था ईमोनीड्स की संस्थापक और मनोवैज्ञानिक डॉ. नीरजा अग्रवाल ने कहा कि लोग मानसिक बीमारी को स्वीकार करने से भी हिचकिचाते हैं.उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी को एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानना ज़रूरी है और इसे व्यक्तित्व दोष के रूप में नहीं, बल्कि उसी रूप में माना जाना चाहिए. डॉ. अग्रवाल ने के अनुसार जैसे मधुमेह और रक्तचाप के लिए आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है, वैसे ही सिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के लिए भी.

वहीं, एम्स, दिल्ली की वैज्ञानिक डॉ. दीपिका दाहिमा ने भी बताया कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कलंक की समस्या सबसे बड़ी खामोश महामारियों में से एक है. उन्होंने कहा कि सिर्फ़ बीमारी ही लोगों को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसके साथ जुड़ी शर्म, गोपनीयता और चुप्पी भी उन्हें कमज़ोर बनाती है. कई घरों में, मनोरोग निदान को अभी भी पारिवारिक सम्मान, विवाह की संभावनाओं या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ख़तरा माना जाता है. यह सांस्कृतिक बोझ दुख को और गहरा करता है, लोगों को अलग-थलग करता है और उन्हें समय पर इलाज लेने से रोकता है.

डॉ. अग्रवाल ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए चिकित्सीय सलाह का पालन करने में निरंतरता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. तभी मरीज़ सामान्य जीवन जी सकते हैं. उनकी ईमोनीड्स सहयोगी, डॉ. प्रेरणा चौधरी ने एक ऐसी शादी के टूटने की बात कही जो टूटने की कगार पर थी. ऐसा इसलिए भी क्योंकि महिला के माता-पिता ने उसकी शादी से पहले के दिनों में दवाइयां लेना बंद कर दिया था. उन्होंने कहा कि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है. उसके पति ने शादी के तुरंत बाद उसकी मानसिक बीमारी का हवाला देकर उसे छोड़ दिया था.

डॉ. चौधरी ने कहा कि डेढ़ साल तक नियमित दवा और इलाज के दौरान, महिला की हालत में सुधार हो रहा था। लेकिन जब उसकी शादी तय हो गई, तो उसके परिवार वालों ने उसकी दवाइयाँ बंद कर दीं. शादी के तुरंत बाद, उसकी बीमारी फिर से उभर आई और उसके लक्षण दिखाई देने लगे, और अंततः उसे उसके माता-पिता के पास वापस भेज दिया गया. डॉक्टर ने कहा कि सिज़ोफ्रेनिया के लिए आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है। अब उसने हमारे यहाँ फिर से इलाज शुरू कर दिया है.

उधर, सीताराम भरतिया अस्पताल के परामर्शदाता मनोचिकित्सक डॉ. जितेंद्र जाखड़ ने शीघ्र निदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो मनोचिकित्सक अक्सर "अनुपचारित बीमारी की अवधि" वाक्यांश का प्रयोग करते हैं. उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जितना अधिक समय तक अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के साथ रहता है, उसका ठीक होना उतना ही कठिन होता जाता है. जिस प्रकार अनुपचारित मधुमेह समय के साथ अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसी प्रकार अनुपचारित अवसाद, चिंता या मनोविकृति मस्तिष्क, भावनाओं और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है.

विशेषज्ञों के अनुसार, जब मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान जल्दी हो जाती है, तो उपचार बेहतर होता है। लोग तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं, बीमारी के दोबारा होने की संभावना कम होती है, और उनका आत्मविश्वास जल्दी वापस आ जाता है.लेकिन अगर बीमारी का इलाज सालों तक न किया जाए, तो परिणाम ज़्यादा गंभीर होते हैं, डॉ. जाखड़ ने बताया.

उन्होंने बताया कि लक्षणों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, और बीमारी इलाज के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी हो जाती है। लोगों की उत्पादकता कम हो सकती है और उन्हें अपनी नौकरी में संघर्ष करना पड़ सकता है. इसके अलावा, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी अक्सर सामाजिक अलगाव, सामाजिक कौशल में कमी या सामाजिक चिंता का कारण बनती है, जिससे रिश्ते और सहायता नेटवर्क बनाना मुश्किल हो जाता है.