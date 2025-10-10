विज्ञापन
World Mental Health Day: क्या आपके खाने की आदतें डिप्रेशन दे रही हैं? स्वाद में मजा, दिमाग में गड़बड़

World Mental Health Day: डिप्रेशन सिर्फ भावनाओं या हालातों से नहीं, आपकी थाली से भी शुरू हो सकता है. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर यह समझना जरूरी है कि मानसिक शांति के लिए सिर्फ सोच नहीं, सही भोजन भी जरूरी है.

World Mental Health Day 2025: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है.

Foods That Affect Brain Health: हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) मनाया जाता है ताकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके. आमतौर पर जब हम डिप्रेशन या एंग्जायटी की बात करते हैं, तो दवाओं, थेरेपी या तनाव के कारणों पर ध्यान देते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोज की खाने की आदतें भी आपके मूड को बिगाड़ सकती हैं? जी हां, कुछ फूड्स और पोषण की कमी मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे.

प्रोसेस्ड और जंक फूड: स्वाद में मजा, दिमाग में गड़बड़

प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और मिठाइयां में बहुत ज्यादा शुगर, नमक और ट्रांस फैट होते हैं. ये तत्व सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे मूड-बूस्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर को घटा सकते हैं. नतीजा ये होता है कि मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है.

नमक और शुगर का असंतुलन मूड का दुश्मन

बहुत ज्यादा नमक मूड डिसऑर्डर को जन्म दे सकता है, जैसे तनाव, थकावट और चिंता.
शुगर क्रैश यानी अचानक ब्लड शुगर गिरना, व्यक्ति को थका हुआ और उदास महसूस करवा सकता है.
कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मानसिक बेचैनी होती है.

कैफीन और अल्कोहल

  • कैफीन (कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स) से बहुत ज्यादा उत्तेजना और अनिद्रा की समस्या हो सकती है.
  • अल्कोहल से मूड पर नकारात्मक असर पड़ता है और डिप्रेशन का खतरा बढ़ने की संभावना होती है.

ये दोनों ड्रिंक्स आपको ब्रेन की रासायनिक संरचना को बिगाड़ सकते हैं और मानसिक रूप से आपको बीमारी बना सकती हैं.

पोषक तत्वों की कमी, दिमाग को चाहिए सही फ्यूल

  • विटामिन B12, विटामिन D, मैग्नीशियम और आयरन की कमी से मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ सकती है.
  • ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से स्मृति और मूड पर असर पड़ता है.
  • ये सभी तत्व ब्रेन सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं.

क्या खाएं ताकि दिमाग रहे खुश?

  • अखरोट, अलसी, सैल्मन: ओमेगा-3 के बेहतरीन स्रोत
  • अंडा, मशरूम, दूध विटामिन D के लिए बहुत जरूरी हैं.
  • हरी सब्जियां, चना, गुड़ आयरन और मैग्नीशियम दे सकते हैं.
  • डार्क चॉकलेट, केला, दही आपके मूड बूस्ट करने वाले फूड्स हैं.

खाने की आदतों में बदलाव से मानसिक राहत

  • माइंडफुल ईटिंग अपनाएं. खाने को महसूस करें, जल्दी-जल्दी न खाएं.
  • फास्ट फूड की जगह घर का बना संतुलित भोजन लें.
  • डाइट प्लान में पोषक तत्वों का संतुलन रखें.
  • कैफीन और शुगर का सेवन सीमित करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

