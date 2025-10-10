विज्ञापन
विशेष लिंक

दीपावली पर दिल्ली में चल सकेंगे ग्रीन पटाखे? मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- सुबह- शाम 1-1 घंटे के लिए दी जाए अनुमति

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीपावली पर सुबह-शाम एक घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने की मांग की है. साथ ही, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए "Innovation Challenge" लॉन्च किया है, जिसमें विजेताओं को 50 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा.

Read Time: 3 mins
Share
दीपावली पर दिल्ली में चल सकेंगे ग्रीन पटाखे? मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- सुबह- शाम 1-1 घंटे के लिए दी जाए अनुमति
  • पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिवाली पर सुबह और शाम एक-एक घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मांगी है
  • सिरसा ने कहा कि पटाखों से पूरी तरह वंचित करना उचित नहीं है, लेकिन पर्यावरण नियमों के तहत समय सीमित होना चाहिए
  • दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए Innovation Challenge Program शुरू करेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीपावली से पहले राजधानी के निवासियों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है. सिरसा ने कहा है कि दिल्ली को पूरी तरह से पटाखों से वंचित करना “उचित नहीं” है. उन्होंने सुझाव दिया कि दीपावली पर सुबह एक घंटे और शाम एक घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए. सिरसा का कहना है कि त्योहार मनाने का अधिकार सभी को है, लेकिन इसे पर्यावरणीय नियमों के तहत संतुलित तरीके से होना चाहिए. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि लोग अपनी आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की जिम्मेदारी भी निभाएं. दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए और तय समय पर ही इन्हें चलाया जाए.”

सिरसा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, दीपावली पर यहां के लोगों को पटाखों से वंचित करना ठीक नहीं है. लेकिन पटाखे चलाने के लिए कुछ समय तय किया जाना चाहिए सुबह एक घंटा और शाम एक घंटा.

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए Innovation Challenge

सिरसा ने शुक्रवार को एक और बड़ी पहल का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब प्रदूषण कम करने के लिए “Innovation Challenge Program” शुरू करने जा रही है. उन्होंने बताया कि यह योजना PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषण स्तरों को घटाने पर केंद्रित होगी. इस प्रोग्राम के तहत.  अब स्टार्टअप्स और कंपनियां नई तकनीकें और समाधान पेश कर सकती हैं. जो प्रोजेक्ट 70% से अधिक मानकों को पूरा करेगा, उसका खर्च सरकार उठाएगी. इनोवेशन ट्रायल सफल होने पर 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

अगर समाधान को IIT या नेशनल लैब से मंजूरी मिलती है, तो अतिरिक्त 50 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा. आवेदन 31 अक्टूबर तक DPCC की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं.

दिल्ली की हवा पर सिरसा का दावा

सिरसा ने बताया कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली ने अब तक के सबसे साफ़ 195 दिन दर्ज किए हैं. उन्होंने कहा कि गाड़ियों की बढ़ती संख्या और निर्माण कार्य प्रदूषण की बड़ी वजहें हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि साफ हवा को स्थायी बनाया जाए. 

ये भी पढ़ें-: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! आपकी ट्रेन का बदल गया है प्लेटफॉर्म नंबर.. दिवाली-छठ पर घर जाने से पहले कर लें चेक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manjinder Singh Sirsa, Green Crackers, Delhi Diwali
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com