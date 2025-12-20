विज्ञापन
दिल्ली-NCR पर कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक! बढ़ेगी ठंड, सताएगा AQI, सरकार ने भी कर दिया अलर्ट

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि दिल्ली के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे वह ऑथोराइज्ड एरिया में हो या अनऑथोराइज्ड, चलने नहीं दी जाएगी. एक्सटेंसिव सर्वे किया गया है और कल से ऐसी इंडस्ट्री पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें सील किया जाएगा.

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की चेतावनी.
  • दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी है और एयर प्यूरीफायर भी कारगर नहीं हैं.
  • शनिवार शाम तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया.
  • पर्यावरण मंत्री सिरसा ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की चेतावनी दी है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण रेखा गुप्ता सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि सांस लेना मुश्किल होने लगा है. प्रदूषित हवा से दम घुटने लगा है. घरों में एयर प्यूरीफायर लगाने का भी खास फायदा नहीं हो रहा. इनके फिल्टर इतनी जल्दी खराब हो रहे हैं कि लोग परेशान हैं. हालात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कुछ साल पहले खरीदे गए एयर प्यूरीफायर के तो फिल्टर तक बाजार में मौजूद नहीं हैं. दिल्ली वालों को फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे लेकर पहले ही आगाह कर दिया है.

ये भी पढ़ें- पूरी दिल्ली में सांसों का संकट लेकिन बांसेरा पार्क की हवा सबसे साफ, आखिर राज क्या है?

प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल है. शनिवार शाम 7 बजे तक ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई 400 पार रहा. द्वारका सेक्टर-8 में एक्यूआई 442 रहा तो वहीं आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, जबकि अशोक विहार का एक्यूआई 445 रहा. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने अनुमान जताया है कि अगले दो दिन में प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर और बिगड़ सकता है और रविवार एवं सोमवार को यह ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकता है.

पर्यावरण मंत्री की चेतावनी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली का मौसम और बिगड़ सकता है. आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे होने वाले हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्वेंस की वजह से हवा की स्पीड कम हो सकती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि GRAP-4 लागू होने के बाद भी कुछ जगहों पर निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

प्रदूषण में निर्माण कार्य करने वालों की अब खैर नहीं

दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि खराब मौसम में निर्माण करने वालों की इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी जिम्मेदार माना जाएगा. साथ ही, दिल्ली के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे वह ऑथोराइज्ड एरिया में हो या अनऑथोराइज्ड, चलने नहीं दी जाएगी. हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से ऐसी इंडस्ट्री पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें सील किया जाएगा. दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. आप सबसे आग्रह है कि दिल्ली की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने में सहयोग करें.

दिल्ली वाले घने कोहरे से सावधान! 

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार तड़के घना कोहरा देखा गया. दोपहर तर कोहरे की घनी चादर छायी रही. वहीं ठंड ने भी इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक अगले छह दिन भयंकर कोहरा पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है.

दिल्ली में 19 से 25 दिसंबर क्रिसमस तक तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के साथ ही 20 दिसंबर को अधिक से अत्यधिक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलने से पहले सावधान रहें और वाहन धीरे-धीरे और ऐहतियात के साथ चलाएं.

