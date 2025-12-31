दिल्ली में फिर से शुरू होगी राइड-शेयरिंग की सुविधा, जल्द आएगा कारपूलिंग फ्रेमवर्क

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को लेकर एक अहम कदम उठाया है. दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्रमुख एग्रीगेटर्स के साथ आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मंत्री ने दिल्ली में जल्द ही 'राइड-शेयरिंग' और 'कारपूलिंग' सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा की.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और जहरीले धुएं से राहत पाना है. दिल्ली सरकार के मुताबिक, एग्रीगेटर्स अब एक मजबूत कारपूलिंग फ्रेमवर्क पर काम शुरू करेंगे, जिसमें लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, बस और शटल फ्लीट के विस्तार और ग्रीन (इलेक्ट्रिक) वाहनों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा. साथ ही, शहर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले पॉइंट्स की मैपिंग कर वहां जाम की समस्या को सुलझाने की योजना बनाई गई है.

बैठक के समापन पर मंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा, "जितनी जल्दी हम बड़े पैमाने पर राइड शेयरिंग शुरू करेंगे, हमारी सड़कों पर उतनी ही कम गाड़ियां दिखेंगी. मैं दिल्लीवासियों से आग्रह करता हूं कि वे सक्रिय रूप से कारपूलिंग के विकल्पों को चुनें, ताकि हम सब मिलकर शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने में अपना योगदान दे सकें."