यात्रीगण कृपया ध्यान दें! आपकी ट्रेन का बदल गया है प्लेटफॉर्म नंबर.. दिवाली-छठ पर घर जाने से पहले कर लें चेक

दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर जब पूरा उत्तर भारत घर लौटने की तैयारी में है, उसी बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है. अगर आप भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दें. आपकी ट्रेन अब उसी पुराने प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी! यात्रियों की भीड़ और सुचारू संचालन को देखते हुए रेलवे ने 17 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए हैं. ये बदलाव 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, जबकि कुछ ट्रेनों में यह परिवर्तन 9 अक्टूबर से प्रभावी है. रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले प्लेटफॉर्म नंबर एक बार ज़रूर चेक कर लें ताकि स्टेशन पर अफरा-तफरी से बचा जा सके.

नई दिल्ली स्टेशन पर इन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं:

5 अक्टूबर से बदले गए हैं जिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म

12562 नई दिल्ली - दरभंगा जं. - पहले प्लेटफॉर्म 13, अब 01

12561 दरभंगा जं. - नई दिल्ली - पहले 12, अब 07

12260 बीकानेर जं. - सियालदह - पहले 13, अब 09

54473 दिल्ली जं. - सहारनपुर जं. - पहले 15, अब 04

64110/64429 गाजियाबाद – नई दिल्ली - अलीगढ़ जं. - पहले 13, अब 10

14324 रोहतक जं.- नई दिल्ली - पहले 07, अब 02

12046 चंडीगढ़ – नई दिल्ली - पहले 02, अब 01

64425/64432 गाजियाबाद - नई दिल्ली – गाजियाबाद - पहले 13, अब 05

12033 कानपुर सेंट्रल – नई दिल्ली- पहले 02, अब 10

12056/12057 देहरादून -नई दिल्ली - दौलतपुर चौक- पहले 10, अब 02

64052 गाजियाबाद – पलवल - पहले 02, अब 01

64057 पलवल – गाजियाबाद- पहले 02, अब 01

9 अक्टूबर से जिन ट्रेनों के बदले गए हैं प्लेटफॉर्म

12445 नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटरा - पहले 15, अब 08

12392 नई दिल्ली – राजगीर - पहले 08, अब 01

रेलवे की तरफ से क्या कहा गया है?

रेलवे ने साफ कहा है कि प्लेटफॉर्म बदलाव केवल अस्थायी हैं और यह व्यवस्था त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है. रेलवे ने आग्रह किया है कि सभी यात्री यात्रा से पहले अपने टिकट या ऐप के ज़रिए प्लेटफॉर्म की जानकारी ज़रूर अपडेट करें, ताकि आखिरी समय की भागदौड़ और गड़बड़ी से बचा जा सके.