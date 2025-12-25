ठगों ने बुजुर्ग को लगा दिया सवा करोड़ का चूना, करीब 7 दिन तक डिजिटिल अरेस्ट रही महिला

Alwar digital arrest case: अलवर में बुजुर्ग महिला को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर सवा करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने ईडी और सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर झूठे केस का जिक्र कर धमकी दी. इसके बाद कई दिनों तक उसे झांसा देते रहे और बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए. आरोपियों ने इतना डराया-धमकाया कि महिला कुछ सोच-समझने की स्थिति में ही नहीं. तभी ठगों ने धमकी देते हुए एक करोड़ से ज्यादा की राशि 2 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए. लगातार मिलती धमकियों से परेशान महिला ने 21 दिसंबर को अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया. हालांकि तब तक उसके साथ ठगी हो चुकी थी, जिसकी जानकारी उसने परिजनों को दी. इसके बाद 22 दिसंबर को मामले की जानकारी अलवर के साइबर थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला

यह मामला शहर की पॉश कॉलोनी स्कीम नंबर-1 निवासी रीता कटारिया के साथ हुआ. साइबर थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया, "15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे उसके पास एक फोन आया. फोन करने वाले ने कहा कि वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोल रहा है और उसका नाम संदीप शर्मा है. शख्स ने फोन नंबर बताते हुए कहा कि यह नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. यह सिम मुंबई के पत्ते पर ली गई है. इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाकर उसकी एक कॉपी उनको भेजे."

इसके बाद आरोपियों का असली खेल शुरु हुआ. कॉलर ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए करीब 2 घंटे 40 मिनट तक बात की और गिरफ्तार करने की धमकी भी दी. इस दौरान सीबीआई व अन्य फर्जी अधिकारियों से वीडियो कॉल पर बात करवाई. जिन्होंने पुलिस की यूनिफार्म पहन रखी थी. 16 दिसंबर, 17 दिसंबर व 18 दिसंबर को लगातार वो लोग फोन पर बात करते रहे और धमकी देते रहे.

पड़ोसी या परिचित से भी बात ना करने की दी धमकी

इस दौरान ठगों ने पड़ोस में किसी से भी बात करने से मना कर दिया. उन्होंने महिला के मन में डर बैठा दिया. उसके बाद एक बैंक खाते में 86 लाख 35 हजार रुपए डलवाए व दूसरे बैंक खाते में करीब 38 लाख रुपए डलवाए गए. रीता ने बताया कि वो घर में अकेली रहती है और उसके पति की मौत हो चुकी है. उसके दो बेटी हैं और दोनों दिल्ली में अपने ससुराल में रहती हैं. 21 दिसंबर तक आरोपियों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा.

ऐसे में परेशान महिला ने अपना फोन बंद कर दिया और मामले की सूचना अपने परिवार को दी. महिला अपने परिवार के लोगों के साथ 22 दिसंबर को साइबर थाना पुलिस के पास पहुंची और मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

कुल 50 लाख रुपए कराए होल्ड

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए 38 लाख रुपए पूरी तरह से होल्ड हो चुके हैं. दूसरे खाते में डालें 86 लाख में से 12 लाख रुपए होल्ड कराए जा चुके हैं. पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना के बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है. महिला इस कदर सदमे में है कि घर के बाहर किसी भी गाड़ी को देखकर उसे गिरफ्तारी की आशंका होती है.

