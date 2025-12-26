विज्ञापन
विशेष लिंक

शरीर पर जख्म, अंडरगारमेंट गायब थे, गैंगरेप की शिकार IT कंपनी की महिला मैनेजर की आपबीती, CEO ने ही बनाया शिकार

राजस्थान के उदयपुर में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां बर्थडे पार्टी के बाद सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उससे उसी की चलती कार में गैंगरेप किया. ये पूरी घटना कार के डैशकैम में कैद हो गई.

Read Time: 4 mins
Share
शरीर पर जख्म, अंडरगारमेंट गायब थे, गैंगरेप की शिकार IT कंपनी की महिला मैनेजर की आपबीती, CEO ने ही बनाया शिकार
Udaipur Gangrape Case: उदयपुर गैंगरेप केस के आरोपी

राजस्थान के उदयपुर शहर में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ हुए सामूहिक दु्ष्कर्म मामले में चौंकाने वाले खुलासे पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट से हुए हैं. आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी के बाद उसने कंपनी की एक और महिला कर्मचारी के पति के साथ इस वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता जब अगले दिन होश में आई तो उसे अपने शरीर पर जख्म के निशान मिले. पीड़िता के कुछ आभूषण, मोजे और अंडरगारमेंट गायब थे. प्राइवेट पार्ट और बॉडी के अन्य हिस्सों में उसे दर्द महसूस हुआ. कुछ गलत होने के अहसास के बाद पीड़िता ने अपनी गाड़ी का डैशकैम का ऑडियो और वीडियो चेक कराया तो उसमें पूरी घिनौनी हरकत कैद मिली. ये आरोपी दरिंदों के खिलाफ बड़ा सबूत साबित हुआ.

महिला मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप हुआ था. कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसे हवस का शिकार बनाया था. पुलिस ने हिम्मत करके एफआईआर कराई तो घटना का खुलासा हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. ये गैंगेरेुप की घटना उदयपुर के सुखेर पुलिस थाना क्षेत्र की है.

उदयपुर की पीड़िता यहां एक आईटी कंपनी में छह महीने पहले ही रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर ज्वाइन की थी. कंपनी ने न्यू ईयर के पहले 20 दिसंबर को सीईओ के बर्थडे पार्टी रखी थी. ये पार्टी शोभागपुरा के होटल में रात 9 बजे से रात डेढ़ बजे तक चली. पार्टी में शराब और डांस देर रात तक चला.

सिगरेट पीने के बाद वाकया

महिला का कहना है कि उसे थोड़ी तबियत ठीक नहीं लग रही थी तो सीनियर्स ने घर छोड़ने का ऑफर दिया. कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने गेस्ट को जाने को कहा. मेहमानों के जाने के बाद वो अकेली रह गई. रात 1.15 बजे महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने पीड़िता को उसकी कार में बैठाया. उसका पति कार चला रहा था और कंपनी के सीईओ और अन्य बैक सीट पर थे. पीड़िता को घर छोड़ने की बात कहकर उसकी कार में निकले. फिर सड़क पर दुकान से सिगरेट ली और उसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई.

ये भी पढ़ें- 3 घंटे कार में घूमते रहे, गैंगरेप की शिकार हुई IT कंपनी की महिला मैनेजर; आरोपी CEO समेत तीन गिरफ्तार

तीन घंटे तक घुमाते रहे

महिला का कहना है कि उसी हालत में कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड के हसबैंड ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बार-बार रोकने के बावजूद वो दरिंदे नहीं माने और करीब पौने चार घंटे के बाद उसे घर छोड़ा.

डैशकैम में कैद वाकया

महिला को होश आने पर चोटों के निशान दिखे तो उसने अपनी कार का डैशकैम चेक किया, जिससे सबूत मिलने का बाद उसने 23 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई. मेडिकल जांच रिपोर्ट में उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर सामूहिक दुष्कर्म के दौरान चोटों की पुष्टि हुई.

लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है आरोपी

पुलिस ने कंपनी की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप के आरोप में शोभागपुरा की IT कंपनी के सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति गौरव सिरोही को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के बयान के बाद मेडिकल टेस्ट करया गया. कार से मिले साक्ष्यों की जांच की गई. आरोपी जितेश प्रकाश सिसोदिया उदयपुर के शोभागपुरा स्थित GKM IT कंपनी का सीईओ है. वो उदयपुर के सबसे लग्जरी और महंगे अपार्टमेंट स्काई मरिना में रहता है.

4 दिन की पुलिस रिमांड पर

एसपी योगेश गोयल का कहना कि गैंगरेप के आरोप में सुखाड़िया सर्किल के स्काई मरिना अपार्टमेंट निवासी जितेश प्रकाश सिसोदिया पुत्र कचरूलाल और मेरठ यूपी के हाल हितावाला अपार्टमेंट निवासी महिला एग्जीक्यूटिव हेड और इसके पति गौरव सिरोही को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों आरोपियों को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया. वहां से आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Udaipur Gangrape Case, Udaipur News, Rajasthan Crime News, It Company Employee, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now