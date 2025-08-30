विज्ञापन
महाराष्ट्र: तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों को कुचला, 4 की मौत

घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घायलों का इलाज बीड जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है.

घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
  • महाराष्ट्र के बीड में धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर चल रहे छह लोगों को कुचला
  • इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं
  • सभी घायलों को बीड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है
बीड:

महाराष्ट्र के बीड के धुले-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर चल रहे 6 लोगों की कुचला दिया. इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लोग गंभीर रुप से घायल बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये सभी देवदर्शन के लिए पेंडगांव गए थे. घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घायलों का इलाज बीड जिला अस्पताल में चल रहा है. वहीं घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है.

रांची में भी हुआ दर्दनाक हादसा

रांची के कांके थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भी एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था. जिसमें एक महिला और उसकी उनकी नाबालिग बेटी की मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कांके रोड को जाम कर दिया था. प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक तेज रफ्तार में लापरवाही से वाहन चला रहा था. जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है.

Maharashtra Road Accident, Speeding Truck Crushes People, Maharashtra News
