ठाणे में पुलिस स्टेशन के बाहर आपस में भिड़े शिंदेसेना और BJP कार्यकर्ता, चुनाव से पहले आखिर हुआ क्या?

Maharashtra News: बीजेपी नेता अनिल ताटे और शिवसेना शाखा प्रमुख अजय सालवे के बीच यह बहस जल्द ही तीखी नोकझोंक में बदल गई. घटना के बाद दोनों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए, जिससे स्थिति काफी संवेदनशील बन गई.

आपस में भिड़े बीजेपी-शिवसेना कार्यकर्ता.
  • महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ
  • विवाद की शुरुआत बीजेपी की एक रैली में मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल से हुई
  • शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर रैली में जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं से जवाब मांगने लगे
ठाणे:

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले माहौल काफी गरम हैं. गठबंधन के साथी दल ही एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. ठाणे के काशीमीरा पुलिस स्टेशन के बाहर उस वक्त भारी तनाव पैदा हो गया, जब सत्ताधारी गठबंधन के दो दलों, शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी की एक रैली के दौरान मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे आक्रोशित शिवसैनिकों ने रैली में जाकर जवाब मांगा.

अनिल ताटे और अजय सालवे के बीच नोकझोंक

बीजेपी नेता अनिल ताटे और शिवसेना शाखा प्रमुख अजय सालवे के बीच यह बहस जल्द ही तीखी नोकझोंक में बदल गई. घटना के बाद दोनों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए, जिससे स्थिति काफी संवेदनशील बन गई. पुलिस को भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

Maharashtra News, Maharashtra Municipal Corporation Election, Shivsena Shinde, BJP Workers, Bjp Shivsena Clash
