गोवा क्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा, कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी; इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

गोवा के मशहूर नाइट क्लब ‘Birch by Romeo Lane’ में आग लगने की घटना के बाद जांच एजेंसियों ने क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर शिकंजा कस दिया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाई ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

  • गोवा क्लब आग केस की जांच में लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता की फंडिंग में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है.
  • अजय गुप्ता नॉर्थ दिल्ली के बिल्डर अमित गुप्ता के भाई हैं, जिनकी अगस्त 2022 में बुराड़ी में हत्या कर दी गई थी.
  • एजेंसियां जांच कर रही हैं कि अमित के पास कई हाई-प्रोफाइल लोगों का पैसा था, जिसे वह मार्केट में घुमाता था.
फुकेट भागे लूथरा ब्रदर्स, पुलिस जांच में जुटी

सूत्रों के मुताबिक, आग की घटना के बाद 7 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स फ्लाइट पकड़कर फुकेट रवाना हो गए। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उनकी फरारी में किसने मदद की.

अजय गुप्ता गिरफ्तार, इंटरपोल का नोटिस जारी

इस बीच, लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी था. गिरफ्तारी से पहले गुप्ता एक अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया.

गोवा पुलिस ने पुष्टि की है कि अजय गुप्ता को दिल्ली में पकड़ा गया. वहीं, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, यह नोटिस घटना के सिर्फ दो दिन के भीतर जारी हुआ, जो आमतौर पर एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय लेता है.

ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब

यह नोटिस आरोपियों को ट्रेस करने और उन्हें उनके मौजूदा गंतव्य से किसी दूसरे देश में जाने से रोकने में मदद करता है. गोवा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से यह प्रक्रिया अभूतपूर्व तेजी से पूरी हुई.

