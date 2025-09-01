प्यार की ये कैसी सजा... लिव इन पार्टनर ने महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, 3 शादियां कर चुका था आरोपी

बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 35 वर्षीय महिला को उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने आग लगा दी. पीड़िता की पहचान वनाजक्षी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार वनाजक्षी को जली हुई हालत में अस्पताल लाया गया था. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि वनाजक्षी विट्ठल नाम के एक लड़के साथ रहती थी. आरोपी एक कैब ड्राइवर है और शराब पीने का आदी भी. वनजाक्षी लगभग चार साल पहले उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में आई थी. इससे पहले दो बार शादी कर चुकी थी. जबकि आरोपी तीन बार शादी कर चुका था. वनाजक्षी विट्ठल की शराब पीने की आदत से परेशान थी और उससे दूर चली गई थी.

आरोपी ने महिला का किया पीछा

वनाजक्षी की हाल ही में मरिअप्पा नामक के एक शख्स से दोस्ती हुई थी. विट्ठल को ये दोस्ती पसंद नहीं थी. ऐसे में उसने मौका पाकर वनाजक्षी को आग के हवाले कर दिया. दरअसल वनाजक्षी मरिअप्पा के साथ मंदिर गई थी और एक कैब से घर लौट रही थी. तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर आरोपी ने गाड़ी के रोकते ही वनाजक्षी, मरिअप्पा और ड्राइवर पर पेट्रोल छिड़का दिया. वनजक्षी, मरिअप्पा और ड्राइवर ने कार से भागने की कोशिश की. बाकी लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन विट्ठल ने वनजक्षी का पीछा किया, उसपर और पेट्रोल डाला और लाइटर से उसे आग लगा दी.

24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा

वहां से गुजर रहे एक युवक ने इस भयावह घटना को देखा और वनाजक्षी को बचाने की कोशिश भी की. उसने कपड़े के एक टुकड़े से आग बुझाई और वनाजक्षी को एक निजी अस्पताल ले गया. वनाजक्षी लगभग 60% तक जल गई और डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद, वह बच नहीं पाई. घटना के दौरान विट्ठल खुद भी झुलस गया थे. हुलिमावु पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

नारायण एम, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त (इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन) ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि “यह पूरा मामला वैवाहिक कलह का है. जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है. हमने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हम उस व्यक्ति के प्रयासों की भी सराहना करते हैं जो उसे बचाने आया. उसे बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, महिला ने दम तोड़ दिया. आरोपी को इस जघन्य अपराध की कीमत चुकानी होगी. उसपर कड़ी धाराएं लगाई गई हैं.” पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.