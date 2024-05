लालू का 'बिजली आइइई' और तेजस्वी का 'टनाटन-टनाटन', ये 'अंदाजे लालू' है...

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव (lalu Prasad Yadav) के अंदाजे बयां की अक्‍सर चर्चा होती है. हालांकि उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) भी कुछ कम नहीं हैं. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के मद्देनजर तेजस्‍वी यादव ने सोमवार को बिहार के बख्तियारपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक रैली को संबोधित किया, जिसमें राजद नेता ने चुटीले अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला और लोगों से कहा कि अपना मिजाज बुलंद रखिए. तेजस्‍वी यादव के संबोधन के दौरान राहुल गांधी मुस्‍कुराते नजर आए.

तेजस्‍वी यादव के संबोधन के वीडियो की एक क्लिप को कांग्रेस के आधिकारिक एक्‍स अकाउंट से शेयर किया गया है. तेजस्‍वी यादव ने कहा, "आप लोगों से हम इतना कहेंगे कि मिजाज रखिए टनाटन, टनाटन, टनाटन... नौकरी मिलेगी फटाफट, फटाफट, फटाफट. बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट, खटाखट, खटाखट और बीजेपी हो जाएगी सफाचट, सफाचट, सफाचट. कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक, ठकाठक, ठकाठक... मिजाज एकदम बुलंद रखिए."

लालू यादव ने की थी PM मोदी की मिमिक्री

लालू प्रसाद यादव को भी अपने चुटीले अंदाज के लिए जाना जाता है. आम लोगों में लालू यादव कई बार मोदी सरकार पर हमला कर चुके हैं और उनके अंदाज ने अक्‍सर महफिल लूटी है. पटना में आयोजित एक रैली के दौरान लालू यादव ने कुछ सालों पहले पीएम मोदी की मिमिक्री की थी, जिसने लोगों को जमकर हंसाया था.

लालू यादव ने कहा था, "यहां पर आके बोलते हैं, पैकेज दिया, पैकेज दिया. क्‍या बोले थे भाइयों-बहनों, भाइयों-बहनों बिजली आइइई, बिजली गई, बिजली मिली... अरे मोदीजी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यहां से (गर्दन की ओर इशारा कर). ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्‍या आप लोगों ने. क्‍या बात है. 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़ कितना चाहिए... और विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठकर मोदी, मोदी, मोदी. हम लोग नहीं समझते हैं."

What an amazing articulation of reality and nobody does Modi's mimicry better than @laluprasadrjd...You touch my heart Lalu pic.twitter.com/vqjf6w8yJ9