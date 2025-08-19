Tej Pratap Yadav-Tejashwi Yadav Story: बिहार में अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव इन दिनों बागी तेवर दिखा रहे हैं. तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्‍वी यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. राहुल गांधी और तेजस्‍वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' की भी आलोचना की है और कहा है कि उसका कुछ असर नहीं होने वाला है, बिहार के लोग इससे दूरी बनाएं.' इसके साथ ही उन्होंने तेजस्‍वी और उनके सहयोगी राजद सांसद संजय यादव पर सीधा हमला बोला है.

लोकतंत्र बचाने निकले... पर तार-तार कर रहे

दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद के ही विधायक डब्लू सिंह के बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ राजद सांसद संजय यादव ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्‍होंने लिखा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं. क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को 'जयचंद' द्वारा मारा-पीटा गया और गाली-गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है. मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं.'

मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने निकले हैं।



क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा… pic.twitter.com/NepQhDHkgF — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 18, 2025

'जयचंदों से संभल जाएं तेजस्‍वी'

अपने भाई तेजस्‍वी यादव को चेतावनी देते हुए उन्‍होंने 'जयचंदों' यानी 'घर के भेदी' से बचने की सलाह दी है. उन्‍होंने लिखा, 'मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है. अपने आस-पास के जयचंदो से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा.' उन्‍होंने आगे लिखा- 'अब आप (तेजस्‍वी) कितने समझदार हैं, यह चुनाव परिणाम तय कर देगा.'

तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस यात्रा से कोई जमीनी फक नहीं पड़ने वाला. अगर उन्‍हें जनता का दिल जीतना है तो उन्हें शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को उठाना होगा.

'जिसको फड़ियाना है, मैदान में मुकाबला करे'

एक एक्‍स पोस्‍ट में उन्‍होंने आकाश यादव पर भी हमला बोला. उन्‍होंने कहा, 'आकाश यादव और कुछ जयचंदो के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है. लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है.' आगे उन्‍होंने लिखा, 'तुम जैसे टूटपूंजियां लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे.'

उन्‍होंने लिखा, 'कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी भी साजिश करले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा. हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफार्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे. अब जिसको फड़ियाना है वो मैदान में आके हमसे मुकाबला करे.'

