लालू प्रसाद के बेटे और राजद से निकाले गए बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को बेअसर बताया है. उनका कहना है कि असली मुद्दे शिक्ष, स्‍वास्‍थ्‍य और बेरोजगारी होने चाहिए. दरअसल, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी सहित 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बिहार के सासाराम से 1,300 किलोमीटर लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की है. मंगलवार को इस यात्रा का तीसरा दिन है. इस बीच, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पहल को बेअसर बताया है. उन्होंने कहा कि उनके भाई तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

इस यात्रा से दूर रहें लोग

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस 'वोटर अधिकार यात्रा' के जरिए अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं. लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से कुछ नहीं होगा. असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी होने चाहिए. चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और ये नेता अपना, लेकिन इस यात्रा से लोग भ्रमित हो रहे हैं. लोगों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाती हैं. आखिरकार, इसका फायदा विपक्ष को ही होता है.'

बता दें कि यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और 'इंडिया' गठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए थे. ये यात्रा बिहार के 25 जिलों से होकर गुजरेगी. 16 दिन की यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी.

तेजप्रताप ने बताया अपना चुनावी प्‍लान

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा, 'हम पूरी तरह से तैयार हैं. मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि मैं महुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा. मैं यहां से पहले भी जीत चुका हूं, और मैंने सड़कें और मेडिकल कॉलेज बनवाकर विकास के लिए काम किया है. मेरी योजना महुआ को एक जिला बनाने की है. आगे चलकर, मैं यहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का भी काम करूंगा. मेरा ध्यान इसी पर है.' उन्होंने अपने नए राजनीतिक मंच टीम तेज प्रताप के गठन पर भी प्रकाश डाला. कहा- 'अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैं टीम तेज प्रताप के जरिए उनका समर्थन करूंगा.'

'मेरी टीम से जुड़ने को बहुत से लोग कतार में'

विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ दो महीने बाकी हैं, बिहार भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. हाल ही में, तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप के तहत अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा की. सामाजिक कार्यकर्ता जय प्रकाश यादव, जिन्हें 'गांधी यादव' के नाम से जाना जाता है, को जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है.

यह घोषणा तेज प्रताप के आवास पर एक सभा में की गई, जहां जय प्रकाश यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से संगठन में शामिल हुए. जय प्रकाश यादव का परिचय देते हुए तेज प्रताप ने कहा, 'घोसी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने जय प्रकाश यादव को चुना है. यह काबिले-तारीफ है, और मैं जहानाबाद के लोगों को सलाम करता हूं.'

उन्होंने कहा था कि जय प्रकाश यादव का प्रवेश उनके नए लॉन्च किए गए संगठन में व्यापक भागीदारी की शुरुआत है. उन्होंने कहा था, 'बहुत से लोग कतार में हैं और जल्द ही हमसे जुड़ेंगे. हम टीम तेज प्रताप के साथ और अधिक लोगों को जोड़ने का काम करते रहेंगे.'

