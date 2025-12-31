नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बेंगलुरु से चल रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में NCB ने करीब 160 किलो खट की पत्तियां जब्त की हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कर्नाटक में अब तक की सबसे बड़ी खट की बरामदगी है, खासकर तब से जब साल 2018 में खट को NDPS एक्ट के तहत साइकोट्रॉपिक पदार्थ की सूची में शामिल किया गया था.

जांच में सामने आया है कि यह खट इथियोपिया से केन्या के रास्ते भारत लाई जा रही थी. इस तस्करी के पीछे एक ऐसा संगठित गिरोह है, जो 20 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है. इनमें इथियोपिया, केन्या, खाड़ी देश, मिडिल ईस्ट, यूरोप और उत्तरी अमेरिका शामिल हैं.

2100 किलो खट विदेश में सप्‍लाई की

NCB के मुताबिक, इस गिरोह ने अब तक करीब 550 पार्सल यानी लगभग 2100 किलो खट विदेशों में सप्लाई की है. इनमें अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के नाम शामिल हैं, जिन पार्सलों की खेप अभी रास्ते में है, उनकी जानकारी संबंधित देशों की एजेंसियों को भेज दी गई है जिससे वहां भी कार्रवाई हो सके.

तस्कर इंटरनेशनल पोस्ट और कूरियर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे. खट को चाय या सामान्य व्यापारिक सामान बताकर भेजा जा रहा था. बेंगलुरु में कई जगहों पर इसे स्टोर किया जाता था, फिर छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर आगे सप्लाई किया जाता था.

गिरोह में ज्‍यादातर विदेशी नागरिक शामिल

जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद मिल रही थी. कई आरोपी भारत में स्टूडेंट और मेडिकल वीजा पर रह रहे थे और यहीं से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे.

NCB ने साफ कहा है कि भले ही खट भारत में ज्यादा प्रचलित न हो, लेकिन यह एक गैरकानूनी और खतरनाक साइकोट्रॉपिक ड्रग है और इसकी तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.