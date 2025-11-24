विज्ञापन
साउथ दिल्‍ली के एक फ्लैट से मिली 262 करोड़ रुपये की ड्रग्‍स, अमित शाह ने दी NCB और पुलिस को बधाई 

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (OPS ब्रांच) ने स्पेशल सेल (CI) दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 20 नवंबर को ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत छतरपुर, दिल्ली के एक घर से करीब 328 किलोग्राम हाई-क्वालिटी मेथामफेटामाइन जब्त किया.

साउथ दिल्‍ली के एक फ्लैट से मिली 262 करोड़ रुपये की ड्रग्‍स, अमित शाह ने दी NCB और पुलिस को बधाई 
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेगा ट्रांस-नेशनल कार्टेल के भंडाफोड़ पर NCB और दिल्ली पुलिस को बधाई दी.
  • ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस में 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की जब्ती हुई जो 262 करोड़ रुपये की कीमत की है.
  • शाह ने कहा यह अभियान पीएम मोदी के नशामुक्त भारत के विजन के तहत एजेंसियों के बीच सीमलैस समन्वय का उदाहरण था.
नई दिल्‍ली:

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने ऑपरेशन 'क्रिस्‍टल फोर्टेस' के तहत मेगा ट्रांस-नेशनल मेथामफेटामाइन कार्टेल के भंडाफोड़ के लिए नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB)और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी. यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नशामुक्त भारत के विजन की दिशा में एजेंसियों के बीच सीमलैस समन्वय का एक शानदार उदाहरण था. X पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार बहुत तेजी से ड्रग कार्टेल को खत्म कर रही है. उन्होंने कहा कि ड्रग्स की जांच के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाली अप्रोच को सख्ती से अपनाते हुए, नई दिल्ली में पिछले दिनों 262 करोड़ रुपये की कीमत की  328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की जब्ती और दो लोगों को गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है. 

एजेंसियों ने किया नेटवर्क का भंडाफोड़ 

शाह ने आगे कहा, 'यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के विजन की दिशा में कई एजेंसियों के बीच सीमलैस तालमेल का एक शानदार उदाहरण था.' इसके साथ ही उन्‍होंने NCB और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी. एक बड़ी कामयाबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (OPS ब्रांच) ने स्पेशल सेल (CI) दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 20 नवंबर को ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत छतरपुर, दिल्ली के एक घर से करीब 328 किलोग्राम हाई-क्वालिटी मेथामफेटामाइन जब्त कर एक ट्रांस-नेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस एक को-ऑर्डिनेटेड और इंटेलिजेंस-ड्रिवन अभियान था जो सिंथेटिक ड्रग की अधिक मात्रा वाले नेटवर्क को टारगेट कर रहा था.

कौन था इसका मास्‍टरमाइंड 

यह अहम कार्रवाई पिछले कुछ महीनों से खुफिया जानकारी और तकनीकी इंटरसेप्ट्स के आधार पर लगातार की जा रही जांच का नतीजा है, जिससे एक ट्रैफिकिंग चेन का पता चला और यह बड़ी कामयाबी मिली. पकड़े गए दो लोगों, जिनमें नागालैंड की एक महिला भी शामिल है और जिसके घर से बड़ी मात्रा में जब्ती की गई थी, को नागालैंड पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा, दूसरे लोगों की पहचान भी हो गई है. इनमें विदेश से काम करने वाला गिरोह का सरगना भी शामिल है. वह पिछले साल दिल्ली में NCB द्वारा 82.5 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन जब्ती के मामले में भी वॉन्‍टेड है. इंटरनेशनल एनफोर्समेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. 

अब तक की सबसे बड़ी जब्‍ती 

यह दिल्ली में मेथमफेटामाइन की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह कार्टेल कई कूरियर, सेफ-हाउस और लेयर्ड हैंडलर के जरिए काम कर रहा था और दिल्ली को भारत और विदेशी बाजार में इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. ऑपरेशन 'क्रिस्टल फोर्ट्रेस' सिंथेटिक ड्रग कार्टेल और उनके ट्रांस-नेशनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनसीबी की प्रतिबद्धता को दिखाता है. एनसीबी ने ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए, देशवासियों से मदद की अपील की है. कोई भी व्यक्ति MANAS- नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1933 पर कॉल कर नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकता है. 

