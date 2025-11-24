दिल्ली ड्रग्स केस: दुबई में बैठे एक मास्टरमाइंड के ठिकाने पर शाहीन बाग में छापेमारी, कई लोग गिरफ्तार

दिल्ली में रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और दिल्ली पुलिस ने की संयुक्त टीम ने 262 करोड़ रुपए कीमत का 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया था. इस मामले में NCB और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलीजेंस ने सोमवार को शाहीन बाग में छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है. ये छापेमारी दुबई में बैठे एक मास्टरमाइंड के ठिकाने पर की गई है.

ये भी पढे़ं- दिल्ली के फ्लैट से 262 करोड़ की ड्रग्स जब्त, सेल्स मैन निकला मास्टरमाइंड

NCB ने ड्रग कार्टेल का किया था भंडाफोड़

बता दें कि ड्रग्स मामले में रविवार को की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर एक ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया था. एनसीबी ने 25 साल के शेन वारिस को नोएडा से गिरफ्तार किया था. उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए थे. उसी की निशानदेही पर एजेंसियां 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन तक पहुंचने में सफल हो सकीं. अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की करीब करीब 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

अमित शाह ने पुलिस और NCB को दी बधाई

राजधानी में ड्रग माफिया के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई भी दी. अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार बहुत तेजी से ड्रग कार्टेल को खत्म कर रही है. ड्रग्स की जांच के लिए टॉप-टू-बॉटम और बॉटम-टू-टॉप अप्रोच को सख्ती से अपनाते हुए नई दिल्ली में 262 करोड़ रुपए कीमत का 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया गया है. यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी के ड्रग-फ्री इंडिया के विजन को पाने के लिए कई एजेंसियों के बीच आसान तालमेल का एक शानदार उदाहरण था.

नोएडा और दिल्ली से पकड़े गए दो तस्कर

वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-II) ने राजधानी में हाई-प्योरिटी हेरोइन की सप्लाई करने वाले तुषार (31) निवासी महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया था. यह कदम इंटरस्टेट नारकोटिक्स सिंडिकेट को तगड़ा झटका माना जा रहा है. आरोपी इस साल दो बड़े एनडीपीएस केस में भगोड़ा घोषित था, जिसमें कुल 770 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है.