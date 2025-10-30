विज्ञापन
केरल: कोल्लम में मरीज ले जा रही एम्बुलेंस को रोका, ड्राइवर पर हमला

कोल्लम (केरल):

केरल के कोल्लम में तीन लोगों ने एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रोका, उसके चालक की पिटाई की और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया. उन लोगों का दावा था कि एम्बुलेंस ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी. पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को रात करीब 8:45 बजे कोट्टियम में हुई.

कोट्टियम पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस पठानपुरम से एक मरीज को लेकर यहां के एक निजी अस्पताल जा रही थी, तभी उन तीन लोगों ने उसे रोक लिया. उनका दावा था कि एम्बुलेंस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है.

टीवी चैनलों पर प्रसारित घटना के दृश्यों में देखा जा सकता है कि आरोपी एम्बुलेंस का ‘साइड-व्यू मिरर' तोड़ रहे हैं, ड्राइवर पर हमला करने के लिए दरवाजा खोल रहे थे और वाहन पर कई बार वार कर रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद ही उन्होंने एम्बुलेंस को जाने दिया. पुलिस ने यह भी बताया कि मरीज सुरक्षित है. अधिकारी ने कहा कि दोपहिया वाहन की पंजीकरण संख्या के आधार पर तीन लोगों में से एक की पहचान कर ली गई है.

पुलिस ने कहा, 'लेकिन, उसकी वर्तमान मोबाइल टॉवर लोकेशन के अनुसार, वह राज्य से बाहर है. उसके साथ मौजूद रहे अन्य दो लोग अज्ञात हैं.'

