पलक्कड़ से हिरासत में लिए गए पूर्व कांग्रेस विधायक, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में फंसे

सूत्रों ने बताया कि ममकूटाथिल को पलक्कड़ के एक होटल से आधी रात को हिरासत में लिया गया और पथानामथिट्टा लाया गया.

  • केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न मामले में हिरासत में लिया गया
  • पथानामथिट्टा जिले की महिला ने ममकूटाथिल के खिलाफ तीसरी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है
  • ममकूटाथिल को आधी रात को पलक्कड़ के एक होटल से हिरासत में लेकर पथानामथिट्टा पुलिस कैंप में शिफ्ट किया गया
तिरुवनंतपुरम:

केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में शनिवार देर रात हिरासत में ले लिया गया. पुलिस सूत्रों ने रविवार को इसकी पुष्टि की. अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें रविवार सुबह पुलिस कैंप में शिफ्ट किया गया. पुलिस के अनुसार, पलक्कड़ के विधायक के खिलाफ हाल ही में तीसरा यौन उत्पीड़न मामला दर्ज किया गया है.

महिला ने दर्ज कराई शिकायत

यह शिकायत पथानामथिट्टा जिले की एक महिला ने दर्ज कराई थी. इस मामले की जांच उस विशेष जांच दल (SIT) को सौंपी गई है, जो पहले से ही उनके खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों की जांच कर रहा है. सूत्रों ने बताया कि ममकूटाथिल को पलक्कड़ के एक होटल से आधी रात को हिरासत में लिया गया और पथानामथिट्टा लाया गया. पुलिस ने कहा कि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी जल्द दर्ज की जाएगी.

पहले दो मामलों में मिली थी अंतरिम राहत

केरल हाई कोर्ट ने पहले मामले में ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी. यह मामला बलात्कार और महिला को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के आरोप से जुड़ा है. वहीं, दूसरे मामले में तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी. इन गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटाथिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

