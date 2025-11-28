कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कनाडा से भारत आकर फंस गया बंधु मान

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने लुधियाना से बंधु मान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो इंडिया–कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लों गैंग का अहम खिलाड़ी माना जा रहा है. जांच में पता चला है कि इसी ने अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफ़े' पर फायरिंग करने वाले शूटरों को गाड़ी और दूसरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया करवाई थी.

ISI लिंक वाले हथियार नेटवर्क से खुला राज

दरअसल पिछले हफ्ते क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आ रहे हथियारों के एक बड़े सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया था. इस गिरोह से हथियार बरामद हुए थे, जिनमें चीन और तुर्की निर्मित पिस्टलें भी शामिल थीं. गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने एक हथियार पंजाब के लुधियाना में बंधु मान सिंह को दिया था. इसी सुराग पर आगे बढ़ते हुए पुलिस ने 25 नवंबर को बंधु मान को दबोच लिया.

पूछताछ में सामने आया कि बंधु मान सिंह लंबे समय से कनाडा में था और फायरिंग की घटनाओं के बाद भारत भाग आया था. अगस्त में लौटकर उसने दोबारा गोल्डी ढिल्लों गैंग का नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया था. वो लगातार हाई-टेक हथियार जुटाने की कोशिश में था.

गोल्डी ढिल्लों और सीबू गैंगस्टर के संपर्क में था बंधु मान सिंह

पुलिस ने उसके पास से चीन में बनी हाई-एंड PX-3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. शुरुआती पूछताछ में उसने कबूला कि कैफ़े पर फायरिंग करने वाले शूटर गुरजोत और दलजोत फरार हैं और कनाडा में ही छिपे हो सकते हैं. वो इन दोनों के साथ लगातार संपर्क में था और विदेश में बैठे गोल्डी ढिल्लों से भी बात करता रहता था. कनाडा में मौजूद सीबू गैंगस्टर से भी उसके लिंक मिले हैं, जिसे हाल ही में वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है.

सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की ISI भारत में सक्रिय कई बड़े गैंगस्टरों को आधुनिक हथियार उपलब्ध करा रही है. पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में ISI ड्रोन के जरिए हथियार गिराती है, जिन्हें गैंगस्टर जीपीएस लोकेशन के आधार पर उठा लेते हैं. इसके बाद इन्हें नॉर्थ इंडिया के विभिन्न गैंग्स तक पहुंचाया जाता है.

बंधु मान ISI के एजेंट हैरी चड्ढा नाम के शख्स के संपर्क में रहा है जो पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, अभी वो पाकिस्तान में बताया जा रहा है.

अमेरिका में बैठा हथियारों का बड़ा किंगपिन

पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि सोनू उर्फ राजेश खत्री नाम का एक बड़ा हथियार माफिया अमेरिका में बैठा है, जिसके खिलाफ 40–45 केस दर्ज हैं. हाल में पाकिस्तान से बरामद हुए हथियार उसके इशारे पर ही भारत भेजे गए थे. बंधु मान सिंह के भी उसके साथ सीधे लिंक मिले हैं.

क्राइम ब्रांच का मानना है कि बंधु मान की गिरफ्तारी से इस अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर नेटवर्क को करारा झटका लगा है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.