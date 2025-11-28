गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने किया गिरफ्तार

गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिप्पू को दो दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि सिप्पू ने ही गोल्डी ढिल्लो के कहने पर बंधु मान सिंह को कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए कहा था.

बंधु मान सिंह ने कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए दलजोत और गुरजोत को हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई थी.दलजोत और गुरजोत ने ही दस जुलाई,सात अगस्त और 16 अक्टूबर को कैप्स कैफे पर फायरिंग की थी. आपको बता दें कि गोल्डी ढिल्लो लारेंस बिश्नोई के लिए काम करता है.

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से बंधु मान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो इंडिया–कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लों गैंग का अहम खिलाड़ी माना जा रहा है. जांच में पता चला है कि इसी ने अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफ़े' पर फायरिंग करने वाले शूटरों को गाड़ी और दूसरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया करवाई थी.

पुलिस ने उसके पास से चीन में बनी हाई-एंड PX-3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. शुरुआती पूछताछ में उसने कबूला कि कैफ़े पर फायरिंग करने वाले शूटर गुरजोत और दलजोत फरार हैं और कनाडा में ही छिपे हो सकते हैं. वो इन दोनों के साथ लगातार संपर्क में था और विदेश में बैठे गोल्डी ढिल्लों से भी बात करता रहता था. कनाडा में मौजूद सीबू गैंगस्टर से भी उसके लिंक मिले हैं, जिसे हाल ही में वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है.