कपिल शर्मा कैफे फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, शूटर को मुहैया कराई थी गाड़ी और हथियार

पुलिस ने बताया कि बंधु मान सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक हाई-एंड PX-3 मेड इन चाइना पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

  • कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की साजिश का हिस्सा रहे बंधु मान गिरफ्तार
  • बंधु मान सिंह गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों गैंग का करीबी हैं और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज
  • गिरफ्तार आरोपी के पास से एक हाई-एंड पिस्टल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की साजिश में शामिल आरोपी मानसिंह सेखों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, मानसिंह ने शूटरों को हथियार और गाड़ी मुहैया कराई थी. हालांकि वह फायरिंग में शामिल नहीं था, लेकिन पूरी योजना का हिस्सा था. कनाडा पुलिस ने उस गाड़ी की पहचान कर ली थी, जिससे शूटर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने पहुंचे थे. इसके बाद मानसिंह अगस्त में कनाडा से भारत भाग आया.

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा था. पूछताछ में पता चला कि उन्होंने लुधियाना में मानसिंह को हथियार दिया था. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने मानसिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि बंधु मान सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक हाई-एंड PX-3 मेड इन चाइना पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

कनाडा में कपिल के कैफे में 3 बार फायरिंग

गोल्डी ढिल्लों गैंग भारत-कनाडा बेस्ड नेटवर्क है और बंधु मान सिंह इस गैंग का हैंडलर बताया जा रहा है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की साजिश कैसे रची गई और इसमें कौन-कौन शामिल थे. कनाडा के सरे में उनके कैफे पर गोलीबारी की तीन घटनाओं ने अधिकारियों को देश में ऐसे हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है.

फायरिंग की घटना पर क्या बोले कपिल

कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे', जो जुलाई में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खुला था. वहां पर सबसे पहले 10 जुलाई को अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया, उसके बाद सात अगस्त और 16 अक्टूबर को कैफे पर दो और हमले हुए. इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ था. जब कपिल शर्मा से हाल ही में कैफे पर हुई फायरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असल में, गोलीबारी की हर घटना के बाद, हमारे कैफे में ज्यादा संख्या में लोग आए.  इसलिए अगर भगवान मेरे साथ हैं तो सब ठीक है.

