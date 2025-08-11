उफनाती गंगा में कूदने वाला था... युवकों ने दबोचा और फिर सिखाया न भूलने वाला सबक

- जमशेदपुर के मानगो पुल पर एक युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया. लेकिन लोगों ने उसे सही समय पर रोक दिया.
- मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देरी किए पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी.
- घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस के आने से पहले युवक फरार हो गया.
जमशेदपुर में लोगों की समझदारी के कारण एक युवक की जान बच पाई. दरअसल शहर के मानगो पुल पर एक युवक आत्महत्या का प्रयास कर रहा था. युवक ने नदी में कूदने की कोशिश की. लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने सही समय पर युवक को पकड़ लिया और आत्महत्या करने से रोक दिया. ये युवक अचानक से पुल के किनारे आया और वहां पर सुरक्षा के लिए लगी जाली के ऊपर चढ़ गया. देखते ही देखते युवक जाली के दूसरी तरफ चले गया और वहां से नदी में कूदने की कोशिश करने लगा. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जाली से उतारा.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अचानक पुल के किनारे पहुंचा और नदी में कूदने की कोशिश करने लगा. यह देख आसपास मौजूद स्थानीय राहगीरों ने तुरंत सक्रियता दिखाई. कुछ लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सुरक्षित पुल के किनारे ले आए.
पुलिस आने से पहले भाग युवक
इतना ही नहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की सूचना मानगो थाना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई. लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक वहां से फरार हो गया.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
