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जम्मू-कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, उधमपुर में जैश से दो आतंकियों के मारे जाने की खबर

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में जैश के दो आतंकियों के ढेर होने की सूचना है. हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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जम्मू-कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, उधमपुर में जैश से दो आतंकियों के मारे जाने की खबर
उधमपुर में सेना के एनकाउंटर में दो आंतकियों के मारे जाने की खबर है.
NDTV
श्रीनगर:

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से सेना के एक बड़े ऑपरेशन की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार यहां सेना ने एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकियों को मार गिराया है. बताया गया कि बुधवार शाम आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर उधमपुर के मजल्टा इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. इसी तलाशी अभियान में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है. इलाके में आर्मी का ऑपरेशन अभी जारी है. 

बताया गया कि उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिलने के बाद कल शाम ऑपरेशन शुरू हुआ था. देर रात सेना के जवान और आतंकवादियों के बीच भिड़ंत हुई. जिसमें जैश के दो आतंकवादी मारे गए हैं. हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

खबर अपडेट की जा रही है. 
 

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