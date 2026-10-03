LoC पार कर भारत पहुंच गई पाकिस्तानी लड़की, गश्त कर रही सेना ने राजौरी के नौशेरा से पकड़ा

भारतीय सेना ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की एक किशोर लड़की को पकड़ा है, लड़की राजौरी जिले में गलती से नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर गई थी. सूत्रों के मुताबिक, देर रात नौशेरा के लाम सेक्टर में LoC की बाड़ के पास गश्त कर रही एक टीम ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठिए को रोका. पास जाकर देखने पर पता चला कि वह एक लड़की है.

लड़की की पहचान PoJK के खुइरेटा की रहने वाली 17 साल की सामिया अज़ीम के तौर पर हुई है. मौके पर शुरुआती पूछताछ के बाद, सेना ने उसे आगे की जांच-पड़ताल के लिए नौशेरा पुलिस को सौंप दिया.

शुरुआती पूछताछ में लड़की ने दावा किया कि वह गलती से इस तरफ आ गई थी. मामले की आगे जांच चल रही है. सुरक्षा एजेंसियां ​​अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या यह गलती से सीमा पार करने का मामला था या भारतीय इलाके में उसके आने के पीछे कोई और मकसद था.

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