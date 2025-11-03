विज्ञापन
14 लोग और 17 गाड़ियों को रौंदता चला गया डंपर, खौफनाक है जयपुर हादसे का ये वीडियो
  • जयपुर में एक अनियंत्रित डंपर ने 17 वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई.
  • दुर्घटना दोपहर करीब एक बजे वीकेआई क्षेत्र में लोहा मंडी पेट्रोल पंप के पास ब्रेक फेल होने के कारण हुई.
  • तेज रफ्तार डंपर ने मुख्य रूप से कार और मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी जिससे कई वाहन चकनाचूर हो गए.
जयपुर:

जयपुर में सोमवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए हैं. जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित डंपर ने 17 वाहनों को रौंद दिया. इस घटना का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर रुह कांप जाती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कारें और मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं.  

घटना के इस खौफनाक वीडियो में नजर आता है कि कुछ लोग एक व्‍यस्‍त सड़क पर से गुजर रहे हैं. इसी बीच तेज रफ्तार बंपर आता है और पलक झपकते ही इन लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए आगे निकल जाता है. यह घटनाक्रम इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ भी समझ ही नहीं पाता है. 

दोपहर करीब एक बजे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजे वीकेआई (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) में लोहा मंडी के पास हुई. बताया जा रहा है कि हाईवे 14 पर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की ओर जा रहा डंपर ब्रेक फेल होने के कारण नियंत्रण खो बैठा और कई वाहनों से टकरा गया, जिनमें मुख्य तौर पर कार और मोटरसाइकिल शामिल हैं. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल को भयानक बताया. तेज रफ्तार से आ रहा डंपर एक के बाद एक वाहनों से टकराता रहा और आखिरकार एक जोरदार टक्कर के बाद रुक गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन चकनाचूर हो गए और सड़क पर मलबा बिखर गया. 

चालक शराब के नशे में होने की आशंका 

हादसे के बाद लोहामंडी इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें डंपर चालक ने हादसे से ठीक पहले एक कार को टक्कर मारी थी. इसके बाद जब कार चालक ने डंपर को रुकवाने की कोशिश की, तो वह वहां से तेजी से भागा और करीब एक किलोमीटर तक बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ता रहा. इसी दौरान उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी और यह भयावह दुर्घटना हो गई.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई है कि डंपर चालक शराब के नशे में था. मेडिकल जांच के लिए उसके सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. 

बचाव के लिए आगे आए स्‍थानीय लोग

हादसे में घायल लोगों को तुरंत कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल मरीजों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिनमें से 6 शव एसएमएस अस्पताल और 4 शव कांवटिया अस्पताल लाए गए हैं.

स्थानीय निवासी और आसपास के लोग तुरंत पुलिस और बचाव दल के साथ घायलों को निकालने में जुट गए. पीड़ितों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और कांवटिया अस्पताल ले जाया गया.

एसएमएस अस्पताल प्रबंधन ने दुर्घटनास्थल से बड़ी संख्या में आ रहे घायलों की देखभाल के लिए ट्रॉमा टीमों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को अलर्ट पर रखते हुए इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया है.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. व्यस्त राजमार्ग पर भीड़भाड़ कम करने के लिए यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया गया. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल के शवगृह में भेज दिया है.

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर शोक जताते हुए संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

