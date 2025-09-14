विज्ञापन
हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे दो परिवार भीषण हादसे का शिकार, 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत

Jaipur Road Accident: कालू राम अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ हरिद्वार गए थे. लौटते वक्‍त उनकी कार अनियंत्रित होकर के सड़क से कुछ फुट नीचे पानी में जा गिरी.

हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे दो परिवार भीषण हादसे का शिकार, 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत
  • जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क से नीचे अंडरपास के पास गिर गई.
  • शिवदासपुरा सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई है, जिनमें दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल थीं.
  • कालू राम अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ हरिद्वार गए थे. लौटते वक्‍त यह हादसा हुआ.
Jaipur Road Accident: राजस्‍थान में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे का दो परिवार शिकार हो गए. इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई, जिसमें से दो बच्‍चे और दो महिलाएं थीं. पुलिस ने रविवार को बताया कि मारे गए लोग दो परिवारों के सदस्य हैं. यह हादसा जयपुर के पास शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर हुआ. तेज रफ्तार कार सड़क पर से नीचे एक अंडरपास के नीचे पानी में जा जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्‍चे उड़ गए. कार में सवार लोग अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे और लौटते वक्‍त यह हादसा हुआ. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्‍या में लोग एकत्रित हो गए.

जानकारी के मुताबिक, कालू राम अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ हरिद्वार गए थे. लौटते वक्‍त उनकी कार अनियंत्रित होकर के सड़क से कुछ फुट नीचे एक अंडरपास के पास जा गिरी. जहां पर पानी भरा हुआ था.

मृतकों में दो महिलाएं और दो बच्‍चे शामिल

रिंग रोड पर हुए इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार सात लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दो बच्चे और दो महिलाएं भी शामिल हैं. सभी मृतक केकड़ी और वाटिका इलाके के रहने वाले थे.

मृतकों में कालू राम और उनकी पत्नी सीमा के साथ ही उनके 14 महीने के बेटे रुद्र की मौत हो गई. साथ ही रामराज और उनकी पत्नी मधु भी मृतकों में शामिल है. वहीं इस हादसे ने रोहित और उनके 3 साल के बेटे गजराज को भी छीन लिया.

दुर्घटना के बाद मौके पर लगी लोगों की भीड़

दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से कार को काफी मशक्‍कत के बाद बाहर निकलवाया.

अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में प्रह्लादपुरा के पास हुई. एक तेज रफ्तार कार संभवत: डिवाइडर से टकराकर रिंग रोड से करीब 16 फुट नीचे जा गिरी. कार एक अंडरपास में गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था.

स्थानीय लोगों ने रविवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त कार को पानी से भरे अंडरपास में उलटी पड़ी देखा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला.

दुर्घटना के बारे में रविवार दोपहर को पता चला

शिवदासपुरा के थानाधिकार सुरेंद्र सैनी ने कहा, 'कार में सवार सभी सात लोग मृत पाए गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.'

सैनी ने बताया कि ऐसा लगता है कि हादसा शनिवार देर रात हुआ. हालांकि सही समय का पता नहीं चल पाया है. उन्होंने आगे कहा, 'हादसे का पता तो रविवार दोपहर को चला जब दुर्घटनाग्रस्त कार अंडरपास में दिखी.'

