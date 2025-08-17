विज्ञापन
जयपुर हिट एंड रन केस: दो कार चालकों की लड़ाई में पास खड़े मजदूर की कैसे गई जान, पढ़ें

टक्कर के बाद, स्कॉर्पियो में सवार लोगों का हरियाणा में पंजीकृत ब्रेजा कार के ड्राइवर से झगड़ा हो गया. उन्होंने कथित तौर पर लाठियों से कार की खिड़कियां और विंडशील्ड भी तोड़ दिए.

  • जयपुर में रोड रेज के दौरान एसयूवी ने 35 वर्षीय चंद्रशेखर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई
  • चंद्रशेखर महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति सुजुकी ब्रेजा की टक्कर के बाद हुए झगड़े में फंस गए थे
  • हरियाणा पंजीकृत ब्रेजा कार के ड्राइवर और स्कॉर्पियो सवारों के बीच लाठियों से मारपीट और तोड़फोड़ हुई
जयपुर:

राजस्थान के जयपुर में शनिवार को रोड रेज की एक घटना के दौरान एक एसयूवी ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक सिंघल ने बताया कि जयपुर में मजदूरी करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी चंद्रशेखर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति सुजुकी ब्रेजा की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच हुई झड़ में फंस गया था. 

टक्कर के बाद, स्कॉर्पियो में सवार लोगों का हरियाणा में पंजीकृत ब्रेजा कार के ड्राइवर से झगड़ा हो गया. उन्होंने कथित तौर पर लाठियों से कार की खिड़कियां और विंडशील्ड भी तोड़ दिए. इसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उनका विरोध किया. 

इसके बाद से वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर झगड़े के दौरान सड़क पर गिर जाते हैं. इसके बाद भीड़ से घिरे आरोपी ने एसयूवी को तेजी से भगाया और उसे कुचल दिया. 

वहीं, शुक्रवार को जयपुर में एक अलग घटना में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त सैनिक की मौत हो गई. टक्कर के सीसीटीवी फुटेज देखा जा सकता है कि कैसे कार 65 वर्षीय नरसाराम जाजड़ा को 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. 

