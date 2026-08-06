महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के लार का सैंपल और दांत की माप लेगी जम्मू-कश्मीर पुलिस: सूत्र

श्रीनगर पुलिस ने PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के फिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. उन पर श्रीनगर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट में शामिल होने का आरोप है. इस मामले में FIR दर्ज की गई है. चल रही जांच के तहत पुलिस ने उन्हें 7 अगस्त को कोठीबाग पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए समन भेजा है.

क्या है मामला

सूत्रों के मुताबिक, 4 अगस्त की शाम को एसके पार्क में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की. प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने कथित तौर पर रेजिडेंसी रोड को जाम करके और लाल चौक की ओर मार्च करके पाबंदियों का उल्लंघन करने की कोशिश की. इसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा.

सूत्रों ने बताया कि मौके पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त टुकड़ियां तैनात की गई थीं और प्रदर्शनकारियों से बार-बार शांति बनाए रखने और कानूनी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई थी. हालांकि, बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने और सुरक्षाकर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने की कोशिश की.

तो दांत और लार क्यों

इसके बाद हुई हाथापाई के दौरान, पुलिस का आरोप है कि इल्तिजा मुफ्ती ने एक पुलिस अधिकारी के साथ तब मारपीट की जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा था. उन पर अधिकारी को पकड़ने और उसकी बांह पर काटने का भी आरोप है, जिससे खून निकलने वाली चोट आई. घायल पुलिस अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया. इसमें घाव का इलाज, टेटनस से बचाव, टीकाकरण और प्रोटोकॉल के तहत अन्य जरूरी सावधानियां शामिल थीं. इसी मामले में सूत्रों का कहना है कि जांच के लिए पुलिस उनका लार का सैंपल लेगी और उनके दांतों की माप भी लेगी.

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