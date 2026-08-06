बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को, 13 तक जमा होंगे नॉमिनेशन पेपर

बांग्लादेश चुनाव आयोग (EC) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया. 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा. चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने राजधानी के निर्वाचन भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कार्यक्रम घोषित किया. शेड्यूल के अनुसार, 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जमा किए जाएंगे.

राष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल

नॉमिनेशन पेपर की जांच 16 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है. वोटिंग 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नेशनल पार्लियामेंट के सेशन चैंबर में होगी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिर उद्दीन राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं. इससे पहले, EC को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर लिस्ट मिली थी. अगर सिर्फ एक उम्मीदवार हुआ, तो वोटिंग नहीं होगी.

क्यों हो रहा अभी चुनाव

पिछले 24 जुलाई को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला. चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिर उद्दीन की अगुवाई में EC ने 28 जुलाई को कार्यवाहक स्पीकर बैरिस्टर कैसर कमाल के साथ बैठक की. यह बैठक राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1991 के तहत की गई थी, जिसके अनुसार राष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल घोषित करने से पहले कमीशन को स्पीकर से सलाह-मशविरा करना जरूरी है.

संविधान के आर्टिकल 123(2) के अनुसार, इस्तीफे की वजह से खाली हुए राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव, पद खाली होने के 90 दिनों के भीतर कराना जरूरी है.

यह भी पढ़ें-

शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तीन दिनों के लिए सऊदी अरब क्यों जा रहे?