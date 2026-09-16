IPS नागेंद्र नाथ त्रिपाठी (एनएन त्रिपाठी) की अपने मूल कैडर पश्चिम बंगाल में वापसी की चर्चाएं तेज हैं. खबर है क‍ि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नागेंद्र नाथ की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अचानक समाप्त कर दी गई है. यह वही पुलिस अधिकारी हैं, जिनका पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ गहरा चुनावी कनेक्शन रहा है.

समय से पहले समाप्त की गई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

बंगाली वेबसाइट 'आजकल' की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल कैडर के 2009 बैच के IPS अधिकारी एनएन त्रिपाठी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में DIG बनाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था. हालांकि, 27 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पहले ही उन्हें CISF से कार्यमुक्त करने का फैसला किया है. इसके बाद अब उन्हें वापस उनके मूल कैडर पश्चिम बंगाल भेजा है.

नंदीग्राम चुनाव से वायरल हुआ था IPS एनएन त्रिपाठी का वीडियो

IPS अधिकारी एनएन त्रिपाठी का शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी से कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक रिश्ता नहीं है. इनका कनेक्शन केवल साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. उस समय जब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से आमने-सामने चुनाव लड़ रहे थे, तब एनएन त्रिपाठी को नंदीग्राम क्षेत्र में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया था.

2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1,956 वोटों के अंतर से हराया था.

मतदान के दिन ममता बनर्जी ने एक पोलिंग बूथ के बाहर बैठकर धरना दिया और भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया. स्थिति बिगड़ते देख एनएन त्रिपाठी स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए धरना समाप्त करवाया. उस ऐतिहासिक चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1,956 वोटों के अंतर से हराया था.

चुनाव को दागदार नहीं होने दूंगा..

आजकल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नंदीग्राम में मतदान के दौरान तत्कालीन परिस्थितियों में ममता बनर्जी और IPS अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई थी. उस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें IPS एनएन त्रिपाठी को ममता बनर्जी से यह कहते हुए सुना गया था, "मैडम, मैं खाकी वर्दी पहने हूं और अपनी आंखों के सामने चुनावों को दागदार नहीं होने दूंगा." उनके इसी कड़े रुख और निष्पक्ष कार्यशैली ने उन्हें देशभर में चर्चा का विषय बना दिया था.



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