लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट पर डेल्टा और एयर कनाडा के विमानों की टक्कर, बाल-बाल बचे 275 यात्री

अमेरिका के व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल लॉस एंजिलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (LAX) पर एक बड़ा विमानन हादसा टल गया. उड़ान भरने की तैयारी कर रहे डेल्टा एयर लाइंस के विमान का विंग एयर कनाडा के एक विमान के पिछले हिस्से से टकरा गया. यह घटना उस समय हुई जब एयर कनाडा का विमान टोरंटो से आने के बाद अपने गेट की ओर खींचकर ले जाया जा रहा था. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और हवाई अड्डे का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा.

टैक्सीवे पर हुआ हादसा

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह घटना स्थानीय समयानुसार स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:30 बजे हुई. डेल्टा एयर लाइंस की फ्लाइट 7 टोक्यो के लिए रवाना होने की तैयारी में टैक्सीवे पर आगे बढ़ रही थी. उसी दौरान एयर कनाडा की फ्लाइट AC785, जो टोरंटो से पहुंची थी, अपने गेट की ओर टो की जा रही थी. इसी दौरान डेल्टा विमान के बाएं पंख का सिरा एयर कनाडा विमान की पूंछ के क्षैतिज स्टेबलाइजर से टकरा गया. टक्कर के बाद दोनों विमानों को तत्काल रोक दिया गया.

क्षतिग्रस्त विंग

डेल्टा विमान में सवार थे 275 यात्री

डेल्टा एयर लाइंस ने बताया कि विमान में 275 यात्री और 15 क्रू सदस्य सवार थे. हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली. एयरलाइन ने बयान में कहा, 'हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. यात्रा में हुई देरी और इस अनुभव के लिए हम अपने यात्रियों से माफी मांगते हैं.'

एयर कनाडा का विमान भी जांच के लिए सेवा से बाहर

एयर कनाडा ने पुष्टि की कि उसका विमान टोरंटो से अपनी उड़ान पूरी कर चुका था और गेट की ओर ले जाया जा रहा था, तभी यह संपर्क हुआ. कंपनी ने कहा कि विमान को विस्तृत निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत के लिए सेवा से बाहर रखा जाएगा. तकनीकी टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं.

FAA ने शुरू की जांच

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने घटना की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा रनवे पर नहीं बल्कि टैक्सीवे पर हुआ था. लॉस एंजिलिस वर्ल्ड एयरपोर्ट्स प्रशासन ने बताया कि घटना के बावजूद हवाई अड्डे के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा और उड़ानें सामान्य रूप से जारी रहीं. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) को भी मामले की जानकारी दे दी गई है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों विमान आपस में कैसे टकराए.

जांच के बाद सामने आएंगे कारण

डेल्टा एयर लाइंस ने कहा कि उसकी मेंटेनेंस टीम और एयरपोर्ट स्टाफ संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर घटना की समीक्षा कर रहे हैं. वहीं एयर कनाडा भी अपने विमान की तकनीकी जांच करा रही है. फिलहाल FAA ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध जानकारी प्रारंभिक है और जांच आगे बढ़ने के साथ घटनाक्रम से जुड़े तथ्य बदल सकते हैं. जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि टैक्सीवे पर दोनों विमानों के बीच संपर्क किन परिस्थितियों में हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या थे.

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