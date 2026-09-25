इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, मिठाई में जहर और तीन मासूमों की मौत; संगरूर में मां ने रची बच्चों की हत्या की साजिश

पंजाब के संगरूर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तीन मासूम बच्चों की मौत की जांच ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना को शुरुआत में फूड पॉइजनिंग माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में कथित तौर पर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है. आरोप है कि बच्चों की मां ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मिठाई में खरपतवारनाशक (हर्बिसाइड) मिलाकर तीनों बच्चों को खिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई. मामले में पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है.

रक्षाबंधन के दिन हुई थी तीन बच्चों की मौत

यह मामला संगरूर जिले के भवानीगढ़ क्षेत्र का है. 26 अगस्त को छह वर्षीय जसनूर कौर, पांच वर्षीय अरमानदीप सिंह और ढाई वर्षीय रहनदीप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. जानकारी के अनुसार बच्चों ने रक्षाबंधन के दिन बाजार से लाई गई मिठाई खाई थी. मिठाई खाने के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में तीनों बच्चों की मौत हो गई. शुरुआत में इस घटना को कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग का मामला माना गया था.

जांच में सामने आई कथित साजिश

जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, मामला नया मोड़ लेता गया. संगरूर की एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल के अनुसार बच्चों की मां लवप्रीत कौर के हरजीत सिंह नामक व्यक्ति के साथ कथित संबंध होने की बात सामने आई है. जांचकर्ताओं को संदेह है कि दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और बाद में दोनों ने मिलकर बच्चों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

मिठाई में मिलाया गया था खरपतवारनाशक?

पुलिस का दावा है कि बच्चों को दी गई मिठाई में हर्बिसाइड (खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन) मिलाया गया था. आरोप है कि यही जहरीला पदार्थ मिठाई के जरिए बच्चों तक पहुंचा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. मामले में बच्चों के पिता की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पिता पेशे से ट्रक चालक बताए गए हैं.

मां गिरफ्तार, प्रेमी फरार

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना तंत्र की मदद से मामले को सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने बच्चों की मां लवप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं हरजीत सिंह अभी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने संदिग्ध मिठाई और अन्य बरामद सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक साक्ष्य मामले की पूरी घटनाक्रम को स्पष्ट करने और अदालत में अभियोजन पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

फूड पॉइजनिंग से मर्डर मिस्ट्री तक

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शुरुआत में तीनों बच्चों की मौत को भोजन विषाक्तता का मामला माना जा रहा था. हालांकि बाद की जांच में कथित हत्या की साजिश की आशंका सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया रूप ले लिया. अब पुलिस जांच का केंद्र यह पता लगाना है कि कथित रूप से योजना कैसे बनाई गई और इसमें किस-किस की भूमिका रही.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा; ई-रिक्शा से शव नहर में फेंका; CCTV से खुला राज