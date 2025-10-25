विज्ञापन
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों की सुरक्षा में भारी चूक, बाइक सवारों ने की छेड़खानी

छेड़छाड़ होते ही महिला क्रिकेटरों ने एसओएस का नोटिफिकेशन भेजा. सूचना मिलते ही मौके पर सुरक्षा अधिकारी पहुंच गए. सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस की शिकायत पर एमआईजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

इंदौर:

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है. ये घटना इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू के पास हुई है. जानकारी के अनुसार ये महिला क्रिकेटर होटल रेडिसन ब्लू होटल से पैदल कैफे की तरफ जा रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवकों ने इनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. 

छेड़छाड़ होते ही महिला क्रिकेटरों ने एसओएस का नोटिफिकेशन भेजा. सूचना मिलते ही मौके पर सुरक्षा अधिकारी पहुंच गए.  सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस की शिकायत पर एमआईजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है. आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का हिस्सा रहीं ये खिलाड़ी अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ रेडिसन ब्लू होटल में ठहरी हुई थीं.

