ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ः कौन है इंदौर को शर्मिंदा करने वाला अकील, जानिए

भारत का सबसे स्वच्छ और “सुरक्षित” शहर का दावा करने वाला इंदौर एक बार फिर शर्मसार हुआ है. ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ एक बाइक सवार ने अश्लील हरकत की, इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि इंदौर न केवल मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, बल्कि इसके प्रभारी मंत्री और गृह विभाग के प्रमुख खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं.

कब हुई घटना?

यह शर्मनाक वारदात 23 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे हुई. दोनों खिलाड़ी होटल रैडिसन ब्लू से पास के कैफे The Neighbourhood जा रही थीं. टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस के अनुसार, यह कैफे सुरक्षित इलाका माना जाता था, जहां खिलाड़ी पहले भी जा चुकी थीं. लेकिन कुछ ही मिनट बाद सिमंस को "लाइव लोकेशन" अलर्ट मिला जो टीम के लिए इमरजेंसी संकेत होता है. इसके तुरंत बाद मूनी का व्हाट्सएप संदेश आया, “Hey SOS… I'm sending my live location. A man is following us, trying to grab us.” ( “हे SOS… मैं अपनी लाइव लोकेशन भेज रही हूं. एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है और हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है.”

एक स्थानीय शख्स ने की खिलाड़ियों की मदद की

सिमंस मैसेज पढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक खिलाड़ी का कॉल आया उन्होंने बताया कि एक सफेद शर्ट और काली टोपी पहने बाइक सवार (बिना हेलमेट) उनका पीछा कर रहा था. पहले उसने एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, फिर मुड़कर दूसरी खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकत की और भाग गया. दोनों खिलाड़ी डर गईं, उसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति उनकी मदद के लिए पहुंचा, जिसने बाइक का नंबर नोट कर पुलिस को सूचना दी.टीम सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस भी तुरंत वहां पहुंच गए.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सिमंस ने एमपीसीए के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रोहित पंडित की मदद से एमआईजी थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 78 के तहत मामला दर्ज किया जिसमें महिला का पीछा करने और उसकी गरिमा भंग करने के तहत कड़ी सज़ा के प्रावधान हैं. कुछ घंटों में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान खजराना निवासी अकील के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, अकील पर चोरी और लूट सहित 10 पुराने केस दर्ज हैं.

घटना के बाद अतिरिक्त डीसीपी (क्राइम) राजेश डंडोतिया ने कहा, “ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बीसीसीआई, एमपीसीए और पुलिस के बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल तय था. इसके बावजूद यह घटना हुई. हम हर स्तर पर सुरक्षा चूक की समीक्षा करेंगे."

पहले भी चर्चाओं में रहा है इंदौर

यह पहली बार नहीं है जब इंदौर की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे हों. 10 सितंबर 2024 को मऊ (इंदौर) के पास जामगेट में एक आर्मी ऑफिसर की मित्र के साथ गैंगरेप हुआ था. हाल ही में 15 सितंबर 2025 को बड़ा गणपति क्षेत्र में एक नशे में धुत ट्रक चालक ने नो-एंट्री जोन में घुसकर तीन लोगों को कुचल दिया, कई घायल हुए. इस घटना के बाद सीएम ने ट्रैफिक डीसीपी सहित कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल

अब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ ने इंदौर की पुलिसिंग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इंदौर को राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सूचकांक (NARI 2025) में भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 70% महिलाएं इंदौर को सुरक्षित मानती हैं, जो राष्ट्रीय औसत (64.6%) से अधिक है.

लेकिन एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़े कहते हैं कि देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कोच्चि है, इंदौर देश का छठे नंबर का सबसे असुरक्षित शहर है. वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्यप्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर हैं. भारत का “क्लीन और सेफ सिटी मॉडल” अब सवालों के घेरे में है. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, जिन्हें सबसे सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए था, शहर के बीचोंबीच असुरक्षा का सामना कर रही हैं.