सफेद शर्ट, जींस और काली टोपी में छिपा दरिंदा: 'नाइट्रा' उर्फ अकील, जिसने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से की छेड़छाड़

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अकील का अपराध कोई नया नहीं. वो एक शातिर और आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 10 गंभीर मामले दर्ज हैं.

सफेद शर्ट, जींस और काली टोपी में छिपा दरिंदा: ‘नाइट्रा’ उर्फ अकील, जिसने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से की छेड़छाड़
  • इंदौर के खजराना इलाके का 29 वर्षीय अक़ील उर्फ नाइट्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है
  • अक़ील के खिलाफ छेड़छाड़, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास सहित दस गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं
  • पुलिस ने छह घंटे के तेज़ अभियान के बाद अक़ील को गिरफ्तार किया
इंदौर:

वो किसी आम इंसान की तरह दिखता था बदन पर सफेद शर्ट, जींस और सिर पर काली टोपी पर इस सादे चेहरे के पीछे छिपा था एक खूंखार अपराधी, जिसका नाम पुलिस फाइलों में दहशत और दरिंदगी का पर्याय बन चुका है. 29 साल का अक़ील उर्फ ‘नाइट्रा', इंदौर के खजराना इलाके का रहने वाला वो अपराधी, जिसने दिनदहाड़े ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की और न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश की अंतरराष्ट्रीय साख पर दाग लगा दिया.

पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार?

23 अक्टूबर की सुबह जब अकील बाइक पर निकला तो उसके चेहरे पर बेफिक्री थी, पर कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने उसे पकड़ा, उसका पैर और हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर में बंधा हुआ, और चेहरा डर से सना हुआ. छह घंटे पीछे के बाद उसकी गिरफ्तारी ने पुलिस को राहत दी, पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया. पुलिस रिकॉर्ड खोलिए, तो अकील का नाम अपराध के हर पन्ने पर दर्ज मिलता है. हालांकि जांच में सामने आया है कि आरोपी पेशे से पेंटर हैं और उसके माता पिता मजदूरी करते रहे हैं.

10 आपराधिक मामले छेड़छाड़, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास तक. चार केस खजराना थाने में, बाकी आजाद नगर में, जहाँ वह पिछले कुछ महीनों से रह रहा था. इलाके में उसे “नाइट्रा” के नाम से जानते थे, एक ऐसा गुंडा जो ना पुलिस से डरता था, ना कानून से.

कब हुई थी घटना?

सूत्रों के मुताबिक, जब दोनों विदेशी क्रिकेटर खजराना रोड के ‘द नेबरहुड कैफे' की ओर पैदल जा रही थीं, तभी अकील उनकी ओर बढ़ा. उसने सेल्फी लेने का बहाना बनाया और पलभर में उनसे अशोभनीय हरकत की. फौरन बाइक मोड़ी, और भाग निकला लेकिन कुछ मिनट बाद वो वापस लौटा और दूसरी खिलाड़ी से भी छेड़छाड़ कर फरार हो गया.

दोनों खिलाड़ी घबरा गईं. उन्होंने तुरंत टीम सिक्योरिटी मैनेजर डैनी सिमंस को “लाइव लोकेशन” भेजकर SOS अलर्ट किया. शिकायत मिलते ही इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर का सबसे तेज़ ऑपरेशन शुरू किया. पाँच थानों की टीमें खजराना, एमआईजी, विजय नगर, राजेंद्र नगर और बाणगंगा एक साथ मैदान में उतरीं. CCTV फुटेज खंगाले गए, बाइक की पहचान हुई, और छह घंटे की हाई-वोल्टेज पीछा कार्रवाई शुरू हुई.

ये भी पढ़ें:- साफ दामन पर लगे छेड़छाड़ के दाग से आज बहुत शर्मिंदा है इंदौर

आदतन अपराधी रहा है अकील

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अकील का अपराध कोई नया नहीं. वो एक शातिर और आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 10 गंभीर मामले दर्ज हैं, छेड़छाड़, लूट, डकैती, हमला और हत्या के प्रयास तक. चार केस खजराना थाने में दर्ज हैं. पुलिस का दबाव बढ़ने पर वो आजाद नगर इलाके में रहने लगा था. सूत्र बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये उसका पहला अपराध नहीं है. पिछले साल पैरोल पर रिहा होने के बाद, उसने कनाडिया इलाके में एक जोड़े पर चाकू से हमला कर महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की थी. एक और वारदात में उसने उज्जैन में पुलिसकर्मियों की राइफल छीनकर उन पर फायर करने की कोशिश की थी. भैरवगढ़ जेल में 10 साल की सज़ा काट चुका था और चार महीने पहले ही रिहा हुआ था.
रिहाई के बाद वो फिर उसी राह पर चल पड़ा इस बार उसका निशाना अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनीं.

सिक्योरिटी इनचार्ज डैनी सिमंस ने दर्ज करवाया है केस

टीम के सिक्योरिटी इनचार्ज डैनी सिमंस ने एमआईजी थाना में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 78 के तहत मामला दर्ज हुआ. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम) राजेश डंडोतिया ने बताया “ऑस्ट्रेलियाई टीम की सुरक्षा प्रभारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. आरोपी अकील के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं. उसे छह घंटे के अंदर इंटेसिव स्ट्रेटजिक ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया.”

देश भर में आक्रोश

घटना के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया. मध्यप्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, “यह घटना बेहद शर्मनाक है. आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है. उसे ऐसी सज़ा दी जाएगी जो दूसरों के लिए उदाहरण बने.” वहीं बीजेपी विधायक रमेश्वर शर्मा ने कहा “अकील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया जाएगा और उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा. चाहे बेटी ऑस्ट्रेलिया की हो या इंग्लैंड की उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है.”

अकील की गिरफ्तारी सिर्फ़ एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी है. एक ऐसा अपराधी जो हर बार जेल से छूटकर नई वारदात करता है, अब वो फिर सलाखों के पीछे है, टूटे पैर, प्लास्टर चढ़े हाथ, और शर्म से झुके सिर के साथ. लेकिन सवाल अब भी वही है.. क्या इंदौर, जो खुद को “सुरक्षित शहर” कहता है, वाकई सुरक्षित है?

Madhya Pradesh, Indore, Australian Women's Cricket Team, Aqeel
