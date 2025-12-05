विज्ञापन
पहले चीखी और फिर काउंटर पर चढ़ काटा बवाल... इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर महिला का हंगामा

Indigo की फ्लाइट कैंसिल होने से मुंबई एयरपोर्ट पर अफ्रीकी महिला ने जमकर बवाल काटा है. महिला का आरोप है कि उसकी फ्लाइट क्यों कैंसिल की गई इसे लेकर इंडिगो की तरफ से उसे कोई सूचना नहीं दी जा रही है.

Read Time: 3 mins
  • केंद्र सरकार ने बताया है कि फ्लाइट्स की सामान्य स्थिति में लौटने में तीन दिन तक का समय लग सकता है
  • यात्रियों का आरोप है कि इंडिगो एयरलाइंस उनकी समस्याओं को सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है
  • इंडिगो कर्मचारियों की ओर से कोई जानकारी न मिलने से यात्रियों में गुस्सा और असंतोष बढ़ गया है
मुंबई:

इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से देशभर में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई एयरपोर्ट पर यात्री बीते 10 से ज्यादा घंटों से फंसे हुए हैं. एक साथ इतनी फ्लाइट रद्द किए जाने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ सी लग गई है. इंडिगो की वजह से खड़े हुए इस संकट पर सरकार पर भी नजर बनाए हुए हैं. केंद्र सरकार की तरफ कहा गया है कि देश भर में स्थिति सामान्य होते होते अभी तीन दिन तक का समय लग सकता है. इन सबके बीच अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे और अपने फ्लाइट्स का इंतजार करते यात्रियों की तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं.इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स के कैंसिल होने से यात्री खासे गुस्से में है. उनका आरोप है कि इंडिगो उनकी समस्या को सुनने तक को तैयार नहीं है.

Latest and Breaking News on NDTV

मुंबई में भी कुछ ऐसी ही हाल है. यहां से भी नाराज यात्रियों की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. ऐसे ही एक वीडियो में एक अफ्रीकी मूल की महिला एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर के आगे हंगामा करते नजर आ रही है. इस महिला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में दिख रहा है कि महिला इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से काफी गुस्से में है. वो पहले इंडिगो के काउंटर पर जाकर वहां मौजूद कर्मचारियों से इसके लिए जबाव मांगती है लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई जबाव नहीं मिलता तो वो अपना आपा खो देती है. वो पहले अंग्रेजी औऱ बाद में अफ्रीकी भाषा में अपना गुस्सा व्यक्त करती है. वो बीच-बीच में इंडिगो की बदइंतजामी पर भी सवाल उठाती है.उसका गुस्सा फ्लाइट कैंसिल होने के साथ-साथ एयरलाइंस कर्मचारियों द्वारा कोई रिप्लाई ना मिलने पर भी बढ़ने लगता है. 

काउंटर पर चढ़ी महिला

महिला इतने गुस्से में होती है कि एयरपोर्ट पर बने इंडिगो के काउंटर पर चढ़कर जोर-जोर से बोलने लगती है. जिस जगह पर महिला हंगामा कर रही होती है वहां कई और लोग भी फ्लाइट कैंसिल होने से गुस्से में दिखते हैं. वो भी चाहते हैं कि इंडिगो अगली फ्लाइट को लेकर भी कोई अपडेट थे. सभी लोग इंडिगो के विंडो पर अपने सवाल के जबाव का वेट करते दिखते हैं. लेकिन इंडिगो की कर्मचारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता. इस हंगामे के बीच अफ्रीकी महिला मीडिया से भी अपनी बात साझा करती है. वो कहती है कि यहां बदइंतजामी चरम पर है. कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है कि हमारे पैसे कहां गए और कब मिलेंगे. 

