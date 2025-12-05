कोई पिता की अस्थि के साथ, कोई फंसा पूरी रात... IndiGo फ्लाइट्स में अटके 10 यात्रियों की आपबीती

कोई शादी में समय पर नहीं पहुंच पाया तो कोई गोवा में होने वाली अपनी मीटिंग मिस कर देगा. किसी के गोद में दो बच्चे हैं तो किसी के पिता की अस्थियां सही समय पर गंगा में नहीं बहाई जा सकेंगी. कोई एयरपोर्ट के लिए चला था तो होटल से चेकआउट करके आया, लेकिन वो भी अपने घर सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा. ये नजारा है देशभर के कई एयरपोर्ट का, जहां हवाई यात्री एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी इंडिगो की फ्लाइट कब जाएगी. एयरलाइन कंपनी इंडिगो की देशभर में सैकड़ों फ्लाइट या तो रद्द हो गई है या फिर डिले चल रही हैं. ऐसे में यात्रियों का दर्द छलक आया. अगर फ्लाइट कैंसिल करके दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में जाने का सोचते हैं तो बेहिसाब टिकट किराया देखकर सहम जाते हैं, आइए ऐसे ही कुछ यात्रियों की कहानी हम आपको बताते हैं...

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो से सुनने को मिली सिर्फ 'न'

एक यात्री ने बताया, "इंडिगो संकट के कारण यात्री तीन दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन दिन से कोलकाता तक जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हैं. उनके साथ दो छोटे बच्चे हैं. महिला ने बताया कि पहले कह रहे थे देरी है देरी है, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया. मेरे साथ दो बच्चे हैं, बताइये मैं करूं. दूसरी उड़ानों को किराये बहुत बढ़ गए हैं. 40 हजार 50 हजार हम कहां से इतना लाए. महिला का कहना है कि कोई सही बात नहीं बता रहा है."

A family travelling with an infant at the Delhi airport recounts their ordeal as they say they have had to "wait for 2 days" for any solution from IndiGo @TanushkaDutta pic.twitter.com/q8aVYJ6Ia2 — NDTV (@ndtv) December 5, 2025

सड़क पर बिताई रात, होटलवालों ने नहीं दिया कमरा

जोधपुर से दिल्ली आए यात्री ने बताया, "मैं कल से इंतजार कर रहा हूं. मुझे चेन्नई से कोयंबटूर जाना है. मेरे बैगेज का अभी तक पता नहीं है. फिर उन्होंने बताया कि आपका फ्लाइट री-शेड्यूल कर दिया है आप जाओ यहां से. इन्होंने होटल का नंबर दिया लेकिन उन्होंने हमें कुत्तों की तरह बाहर निकाल दिया कि जाओ यहां से हमारे पास रूम नहीं है, इतनी ठंड में हमने 12 बजे रोड पर रात बिताई. फिर सुबह टैक्सी पकड़कर आए तो बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है. हम लगेज मांग रहे तो कह रहे पता नहीं. कोई नहीं है जो हमें इसका समाधान बता सके."

पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं पहुंच सकीं

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में देरी और रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं में से एक यात्री, नमिता, अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रही थीं, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से वह एयरपोर्ट पर फंस गईं. नेटवर्क-वाइड दिक्कत के चलते कई उड़ानें प्रभावित हैं और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

एक यात्री ने बताया कि हमें सूचित नहीं किया गया कि वे उड़ान रद्द कर रहे हैं. हम सुबह 5 बजे से जगे हुए हैं और हम यहां 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं. कोई जानकारी नहीं है और हम घंटों से कतार में खड़े हैं और अब वे कह रहे हैं कि वे ठहरने की व्यवस्था भी नहीं करेंगे. कल वे हमें उड़ान उपलब्ध करा रहे हैं, हमें एक शादी में शामिल होना है। इसलिए, यह पूरी तरह से गड़बड़ है... हम इंडिगो से वास्तव में निराश हैं।"

फोन करके इंडिगो बोला- मैम आपकी फ्लाइट जाने वाली है

सुबह करीब 5 बजे मैं आई तो मुझे इंडिगो के काउंटर पर बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है. जबकि वह कैंसल नहीं थी. मैंने कहा कि क्या पक्का मेरी फ्लाइट कैंसल हो गई है, तो मुझसे कहा गया कि हां यह सही है. मैंने उन्हें अपना बोर्डिंग पास भी दिखाया. एग्जिट नंबर 8 पर इंडिगो के स्टाफ ने सारी जानकारियां दर्ज कीं. इसके बाद मुझे घर भेज दिया गया. इसके बाद 7 बजे मुझे इंडिगो से फोन आया कि आपकी फ्लाइट जाने वाली है. जब मैंने कहा कि मुझे तो इंडिगो के स्टाफ ने ही कहा कि आपकी फ्लाइट कैंसल है. आप कल्पना कर सकते हैं. अब मैं वापस लौटू हूं और इस लंबी कतार में लगी हुई हूं.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | A passenger says, "...I reached the airport in the morning at around 5 am. I went to the Indigo counter. They told me the flight is cancelled. When actually it wasn't cancelled... I showed my boarding pass, and they said yes. They were very sure my… https://t.co/qae5ZMvo5W pic.twitter.com/dqtlwzKxE7 — ANI (@ANI) December 5, 2025

कोई सुनने वाला नहीं था

भुवनेश्वर में एक महिला यात्री ने बताया कि उनकी भुवनेश्वर से बेंगलुरु की 5 दिसंबर की फ्लाइट थी. उन्होंने बताया कि उन्हें बेंगलुरु से वियतनाम के लिए उड़ान लेनी थी. तभी 3 दिसंबर को ये संकट शुरू हो गया. मैं कल ही यहां आ गई थी. उस समय तक बेंगलुरु जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट थी लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक सीट का इंतजाम नहीं किया. हमारे पास सड़क के रास्ते बेंगलुरु जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि सड़क से जाने में 25-26 घंटे लग जाते हैं. कोई सुनने वाला नहीं था. केवल एक इंडिगो का स्टाफ काउंटर पर मौजूद था और उसके पास भी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं था. कुछ भी साफ नहीं था.

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | A passenger says, "My flight from Bhubaneswar to Bengaluru was scheduled for December 5... I had a flight to Vietnam from Bengaluru. This crisis began on December 3. I reached here yesterday to ask about my flight schedule... Yesterday, they had… https://t.co/1pJoyJt0VC pic.twitter.com/RRjtC2hTyG — ANI (@ANI) December 5, 2025

अयोध्या के यात्री की कहानी

अयोध्या में एक यात्री ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है. लेकिन विमान कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर हम जरा भी देरी करते हैं तो हमसे पैसे ले लेते हैं. लेकिन आज वो कोई जगह देने के लिए भी तैयार नहीं हैं. हम पिछले दो घंटे से यहां लेकिन हमें बैठने तक की जगह नहीं दी जा रही है. जिसने भी फ्लाइट बुक किया है उसके होटल में रुकने का इंतजाम किया जाना चाहिए. मेरी टिकट तुरंत बुक की गई थी तो हमें यहां से भेज दिया गया.

#WATCH | Ayodhya, UP | A passenger says, "So many people are getting troubled, but they are not bothered... If we get a little late, they deduct money from us. But today, they are not ready to provide any accommodation. We do not even have a place to sit here for the last two… https://t.co/KWGXiFYU3d pic.twitter.com/hrnFLckhGT — ANI (@ANI) December 5, 2025

सऊदी अरब जाना है, जोधपुर में फंसा हूं

मुझे नौकरी के लिए सऊदी जाना है. 3 दिसंबर से जोधपुर आ रहा हूं. यहां से हैदराबाद पहुंचकर फ्लाइट लेनी है, लेकिन मुझे बार-बार घुमा रहे हैं. हर दिन नया बोर्डिंग पास कभी मुंबई का कभी हैदराबाद का पकड़ा देते हैं. एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं ले सकता, अगले दो दिन पूरी फुल है या टिकट बहुत महंगी हैं.

Jodhpur, Rajasthan: A passenger says, "My flight was on December 3… they changed my flight. Then I came back again yesterday, and here I found out it was delayed again. I travel 150 km every day to come here, and then they tell me my flight has been cancelled…" pic.twitter.com/O3qgyVT86y — IANS (@ians_india) December 5, 2025

दूसरी एयरलाइन वाले 25 हजार एक आदमी का मांगते हैं

मुंबई में फंसे शख्स ने बताया कि उसके पिता का टाटा मेमोरियल में कैंसर का इलाज चल रहा है. अब फंस गया हूं. वहीं, दूसरी एयरलाइन का एक आदमी का किराया 25 हजार रुपए है.

Mumbai, Maharashtra: A passenger says, "I'm traveling from Boston to Hyderabad and have been stuck at the airport for 26 hours. My connecting flight, scheduled for 10 a.m. yesterday, was cancelled. It took hours to collect my bags and rebook a flight. I paid for a hotel and cab,… pic.twitter.com/IRGnKW9E8X — IANS (@ians_india) December 5, 2025

रायपुर से जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई. एक बुजुर्ग ने बताया कि वह अपना होटल चेकआउट करके एयरपोर्ट आया और यहां पता चला कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी.