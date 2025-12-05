विज्ञापन
कोई पिता की अस्थि के साथ, कोई फंसा पूरी रात... IndiGo फ्लाइट्स में अटके 10 यात्रियों की आपबीती

देशभर में एयरलाइन कंपनी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट या तो रद्द हो गई है या फिर डिले चल रही हैं. ऐसे में यात्रियों का दर्द छलक आया. अगर फ्लाइट कैंसिल करके दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में जाने का सोचते हैं तो बेहिसाब टिकट किराया देखकर सहम जाते हैं.

Read Time: 6 mins
  • देशभर के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द या देरी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है
  • यात्री तीन दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उन्हें दूसरी एयरलाइन की ऊंची टिकट कीमतें सामना करना पड़ रहा है
  • यात्रियों को सही जानकारी नहीं मिल रही है जिससे वे अपने जरूरी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं
कोई शादी में समय पर नहीं पहुंच पाया तो कोई गोवा में होने वाली अपनी मीटिंग मिस कर देगा. किसी के गोद में दो बच्चे हैं तो किसी के पिता की अस्थियां सही समय पर गंगा में नहीं बहाई जा सकेंगी. कोई एयरपोर्ट के लिए चला था तो होटल से चेकआउट करके आया, लेकिन वो भी अपने घर सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा. ये नजारा है देशभर के कई एयरपोर्ट का, जहां हवाई यात्री एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी इंडिगो की फ्लाइट कब जाएगी. एयरलाइन कंपनी इंडिगो की देशभर में सैकड़ों फ्लाइट या तो रद्द हो गई है या फिर डिले चल रही हैं. ऐसे में यात्रियों का दर्द छलक आया. अगर फ्लाइट कैंसिल करके दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में जाने का सोचते हैं तो बेहिसाब टिकट किराया देखकर सहम जाते हैं, आइए ऐसे ही कुछ यात्रियों की कहानी हम आपको बताते हैं...

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो से सुनने को मिली सिर्फ 'न'

एक यात्री ने बताया, "इंडिगो संकट के कारण यात्री तीन दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन दिन से कोलकाता तक जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हैं. उनके साथ दो छोटे बच्चे हैं. महिला ने बताया कि पहले कह रहे थे देरी है देरी है, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया. मेरे साथ दो बच्चे हैं, बताइये मैं करूं. दूसरी उड़ानों को किराये बहुत बढ़ गए हैं. 40 हजार 50 हजार हम कहां से इतना लाए. महिला का कहना है कि कोई सही बात नहीं बता रहा है." 

सड़क पर बिताई रात, होटलवालों ने नहीं दिया कमरा

जोधपुर से दिल्ली आए यात्री ने बताया, "मैं कल से इंतजार कर रहा हूं. मुझे चेन्नई से कोयंबटूर जाना है. मेरे बैगेज का अभी तक पता नहीं है. फिर उन्होंने बताया कि आपका फ्लाइट री-शेड्यूल कर दिया है आप जाओ यहां से. इन्होंने होटल का नंबर दिया लेकिन उन्होंने हमें कुत्तों की तरह बाहर निकाल दिया कि जाओ यहां से हमारे पास रूम नहीं है, इतनी ठंड में हमने 12 बजे रोड पर रात बिताई. फिर सुबह टैक्सी पकड़कर आए तो बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है. हम लगेज मांग रहे तो कह रहे पता नहीं. कोई नहीं है जो हमें इसका समाधान बता सके."

पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं पहुंच सकीं

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में देरी और रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं में से एक यात्री, नमिता, अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रही थीं, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से वह एयरपोर्ट पर फंस गईं. नेटवर्क-वाइड दिक्कत के चलते कई उड़ानें प्रभावित हैं और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. 

एक यात्री ने बताया कि हमें सूचित नहीं किया गया कि वे उड़ान रद्द कर रहे हैं. हम सुबह 5 बजे से जगे हुए हैं और हम यहां 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं. कोई जानकारी नहीं है और हम घंटों से कतार में खड़े हैं और अब वे कह रहे हैं कि वे ठहरने की व्यवस्था भी नहीं करेंगे. कल वे हमें उड़ान उपलब्ध करा रहे हैं, हमें एक शादी में शामिल होना है। इसलिए, यह पूरी तरह से गड़बड़ है... हम इंडिगो से वास्तव में निराश हैं।"

फोन करके इंडिगो बोला- मैम आपकी फ्लाइट जाने वाली है

सुबह करीब 5 बजे मैं आई तो मुझे इंडिगो के काउंटर पर बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है. जबकि वह कैंसल नहीं थी. मैंने कहा कि क्या पक्का मेरी फ्लाइट कैंसल हो गई है, तो मुझसे कहा गया कि हां यह सही है. मैंने उन्हें अपना बोर्डिंग पास भी दिखाया. एग्जिट नंबर 8 पर इंडिगो के स्टाफ ने सारी जानकारियां दर्ज कीं. इसके बाद मुझे घर भेज दिया गया. इसके बाद 7 बजे मुझे इंडिगो से फोन आया कि आपकी फ्लाइट जाने वाली है. जब मैंने कहा कि मुझे तो इंडिगो के स्टाफ ने ही कहा कि आपकी फ्लाइट कैंसल है. आप कल्पना कर सकते हैं. अब मैं वापस लौटू हूं और इस लंबी कतार में लगी हुई हूं.   

कोई सुनने वाला नहीं था

भुवनेश्वर में एक महिला यात्री ने बताया कि उनकी भुवनेश्वर से बेंगलुरु की 5 दिसंबर की फ्लाइट थी. उन्होंने बताया कि उन्हें बेंगलुरु से वियतनाम के लिए उड़ान लेनी थी. तभी 3 दिसंबर को ये संकट शुरू हो गया. मैं कल ही यहां आ गई थी. उस समय तक बेंगलुरु जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट थी लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक सीट का इंतजाम नहीं किया. हमारे पास सड़क के रास्ते बेंगलुरु जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि सड़क से जाने में 25-26 घंटे लग जाते हैं. कोई सुनने वाला नहीं था. केवल एक इंडिगो का स्टाफ काउंटर पर मौजूद था और उसके पास भी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं था. कुछ भी साफ नहीं था.

अयोध्या के यात्री की कहानी

अयोध्या में एक यात्री ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है. लेकिन विमान कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर हम जरा भी देरी करते हैं तो हमसे पैसे ले लेते हैं. लेकिन आज वो कोई जगह देने के लिए भी तैयार नहीं हैं. हम पिछले दो घंटे से यहां लेकिन हमें बैठने तक की जगह नहीं दी जा रही है. जिसने भी फ्लाइट बुक किया है उसके होटल में रुकने का इंतजाम किया जाना चाहिए. मेरी टिकट तुरंत बुक की गई थी तो हमें यहां से भेज दिया गया.

सऊदी अरब जाना है, जोधपुर में फंसा हूं

मुझे नौकरी के लिए सऊदी जाना है. 3 दिसंबर से जोधपुर आ रहा हूं. यहां से हैदराबाद पहुंचकर फ्लाइट लेनी है, लेकिन मुझे बार-बार घुमा रहे हैं. हर दिन नया बोर्डिंग पास कभी मुंबई का कभी हैदराबाद का पकड़ा देते हैं. एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं ले सकता, अगले दो दिन पूरी फुल है या टिकट बहुत महंगी हैं.

दूसरी एयरलाइन वाले 25 हजार एक आदमी का मांगते हैं

मुंबई में फंसे शख्स ने बताया कि उसके पिता का टाटा मेमोरियल में कैंसर का इलाज चल रहा है. अब फंस गया हूं. वहीं, दूसरी एयरलाइन का एक आदमी का किराया 25 हजार रुपए है.

रायपुर से जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई. एक बुजुर्ग ने बताया कि वह अपना होटल चेकआउट करके एयरपोर्ट आया और यहां पता चला कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी.

