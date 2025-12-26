नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ा प्लेन और लगे 'गणपति बप्पा' के नारे, देखिए वीडियो

भारत माता की जय... छत्रपति शिवाजी महाराज की जय... गणपति बप्पा मोरिया... नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) से गुरुवार को जब कमर्शियल सेवाएं शुरू हुई, तो फ्लाइट के अंदर यात्रियों में गजब का उत्‍साह देखने को मिला. एयरपोर्ट से टेकऑफ करने वाली पहली फ्लाइट में लोगों ने देश‍भक्ति से लेकर गणपति बप्‍पा मोरिया के नारे लगाए. कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर लिया. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) मुंबई के हवाई क्षेत्र और देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

मुंबई और देश के लिए गर्व का दिन

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने व्यक्तिगत रूप से पहले यात्रियों का स्वागत किया और इसे मुंबई और देश के लिए गर्व का दिन बताया. उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सलाम किया. साथ ही उन कामगारों की भी तारीफ की, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस एयरपोर्ट को बनाया. उन्होंने देश को अन्न देने वाले किसानों और समाज को प्रेरणा देने वाले दिव्यांगों को भी सलाम किया. उन्होंने कहा, 'नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले यात्रियों का स्वागत करते हुए और परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के साथ खड़ा होकर, मुझे महसूस हुआ कि भारत अब तेजी से एक नई दिशा में बढ़ रहा है.'

मुंबई के पास अब एक से ज्‍यादा एयरपोर्ट

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को किया था. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से cc उन वैश्विक शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास एक से ज्यादा एयरपोर्ट हैं, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क, जो बढ़ते एयर ट्रैफिक को संभालने के लिए कई एयरपोर्ट्स का संचालन करते हैं.

यह एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (सीएसएमआईए) में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगा और क्षेत्र के लंबे समय तक हवाई यात्रा की जरूरतों को पूरा करेगा. यह एयरपोर्ट अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है, जो अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है.

9 घरेलू शहरों को जोड़ने वाली 48 फ्लाइट्स

नवी मुंबई एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है. पहली वाणिज्यिक फ्लाइट इंडिगो फ्लाइट 6ई460 बेंगलुरु से सुबह 8 बजे यहां लैंड हुई और उसका पारंपरिक वाटर कैनन सलामी के साथ स्वागत किया गया. अपने परिचालन के पहले ही दिन इस एयरपोर्ट ने 9 घरेलू शहरों को जोड़ने वाली 48 फ्लाइट्स का संचालन किया और 4,000 से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं. पहले दिन सुबह के समय यातायात चरम पर था. इससे यह साफ है कि यहां से यात्रा करने की मांग पहले ही दिन से मजबूत है.