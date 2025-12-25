विज्ञापन
वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया... नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानों के आगाज पर बोले गौतम अदाणी

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है. अदाणी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदाणी ने इस अवसर पर एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि यह हमारे लिए निश्चित तौर पर गर्व का पल है.

Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई:

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों का गुरुवार से आगाज हो गया. इस यादगार मौके पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर यह गर्व का क्षण है. हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस एयरपोर्ट को विकसित करने का काम मिला. हमने इसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की. एयरपोर्ट पर उतरे विमान यात्रियों के उत्साह और उनके साथ सेल्फी लेने की मची होड़ के बीच गौतम अदाणी ने कहा, मुंबई के लोग करीब एक दशक से हवाई क्षमता की सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे. मौजूदा एयरपोर्ट की क्षमता लगभग पूरी हो चुकी थी. एयर ट्रैफिक बढ़ने के साथ नया हवाई अड्डा तैयार हो चुका है.

अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) वर्ष 2021 से इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन की तैयारी की थी. अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) की सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन को संभाल रही है.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पहले चरण में 19650 करोड़ रुपये की लागत से यह हवाई अड्डा बना है, जो 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था. पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे शामिल है, जिसकी सालाना यात्री संचालन क्षमता 20 मिलियन है. नवी मुंबई एयरपोर्ट के सभी पांच चरण पूरे होने के बाद, हवाई अड्डे से कार्गो टर्मिनल और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के साथ प्रति वर्ष 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता की उम्मीद है.

उद्घाटन के दिन उड़ानें केवल घरेलू सेवाओं तक सीमित रहेंगी. इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर NMIA को भारत भर के 9 गंतव्यों से जोड़ने वाली उड़ानें संचालित करेंगी और कुल 15 निर्धारित उड़ानें हैं

