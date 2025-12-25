शानदार सलामी, जानदार आगाज... नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान, देखें VIDEO

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुरुवार को कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत करते हुए इतिहास बन गया. अदाणी समूह प्रवर्तित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो का विमान उतरने के बाद उसे वाटर कैनन सैल्यूट यानी पानी की बौछारों से उसे सलामी दी गई. इसका वीडियो सामने आया है. पीएम मोदी ने 8 अक्टूबर को नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी भी एयरपोर्ट पर यात्रियों से मिले. उन्होंने कहा कि हमने विश्वस्तरीय हवाई अड्डा बनाने का प्रयास किया है. यह मुंबईकरों की लंबे समय से अधूरी मांग को पूरा किया है.

महाराष्ट्र के नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) ने 1997 में पहली बार मुंबई के मुख्य हवाई अड्डे के अलावा इस हवाई अड्डे की परिकल्पना की थी.पीएम मोदी ने वर्ष 2018 में इस एयरपोर्ट की नींव रखी थी.नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरुआत में 15 घरेलू उड़ानें होंगी और पहले दिन एयरलाइनें 9 भारतीय शहरों को इस नए हवाई अड्डे से जोड़ेंगी, जिसके तहत 12 घंटे की उड़ानें संचालित की जाएंगी.

अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) वर्ष 2021 से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन की तैयारी की थी. इस एयरपोर्ट को मुंबई का नया प्रवेश द्वार भी कहा जा रहा है. 2021 से अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) की सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन को संभाल रही है.

Navi Mumbai International Airport

पहले चरण में 19650 करोड़ रुपये की लागत से यह हवाई अड्डा बना है, जो 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था. पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे शामिल है, जिसकी सालाना यात्री संचालन क्षमता 20 मिलियन है. नवी मुंबई एयरपोर्ट के सभी पांच चरण पूरे होने के बाद, हवाई अड्डे से कार्गो टर्मिनल और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के साथ प्रति वर्ष 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता की उम्मीद है.

#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra: Adani Group Chairman Gautam Adani arrives at the Navi Mumbai International Airport (NMIA)



Navi Mumbai International Airport is all set to begin operations today. pic.twitter.com/50wNuneITf — ANI (@ANI) December 25, 2025

उद्घाटन के दिन उड़ानें केवल घरेलू सेवाओं तक सीमित रहेंगी. इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर NMIA को भारत भर के 9 गंतव्यों से जोड़ने वाली उड़ानें संचालित करेंगी और कुल 15 निर्धारित उड़ानें हैं